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台股飆新高 貢獻指數前十大漲點股中竟有1檔生技股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股16日開高走高，盤中一度衝達21,515.52點，大漲368.31點，再創歷史新高。（本報系資料庫）
台股16日開高走高，盤中一度衝達21,515.52點，大漲368.31點，再創歷史新高。（本報系資料庫）

台股16日開高走高，盤中一度衝達21,515.52點，大漲368.31點，再創歷史新高，盤中漲勢縮小但仍上漲逾200點，統計貢獻大盤漲點前十大個股，除了台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）三大權值股合計貢獻超過百點之外，藥華藥（6446）亮燈漲停，貢獻指數約4點，也擠進前十大漲點股排行榜。

台股以21,319.02點開出，上漲171.81點，權王台積電領軍，早盤以852元開出，上漲13元，一度衝高達856元，上漲17元，不過盤中漲勢縮小；另外，鴻海以175元開高後一度衝達179元，創2008年6月以來新高，盤中漲幅逾2%；聯發科以1,180元開高後一度衝達1,210元，盤中漲幅逾2%。

台股盤中漲幅略降，統計貢獻大盤前十大漲點個股包括台積電、聯發科、鴻海、長榮（2603）、富邦金（2881）、藥華藥、中信金（2891）、智邦（2345）、陽明（2609）、奇鋐（3017）等；藥華藥以357元開高後衝上漲停388元，上漲35元，貢獻大盤指數約4點，擠進前十大漲點股排行榜。

藥華藥首季營收16.5億元，年增86%，增幅為上市櫃生技醫療企業之冠 ，毛利率88%，季增3個百分點，營業利益1,758萬元，稅後純益3.3億元，每股純益（EPS）1元，為藥華藥本業首次賺錢。

藥華藥表示，今年營收成長力道有機會較去年優，獲利表現將愈來愈好，全球營運穩健成長，美國市場4月營收雙位數成長，日本市場自2023年中上市後每月營收穩定成長， 今年4月更顯著提升，創出貨新高。

台積電 藥華藥

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