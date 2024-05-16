電子權值股喊衝 台股盤中攻21500點再創高

美國通膨數據報喜，激勵美股15日收高。台股今天在電子權值股領軍下，盤中攻上21500點，最高上漲368點至21515點，再創歷史新高。盤面上，台積電盤中高點至856元，鴻海、航空雙雄湧現買氣，AI族群則漲跌互見。

截至10時40分，台股加權指數上漲259.48點，至21406.69點，成交值新台幣2968億元。

觀察盤面個股表現，權值電子股台積電買氣湧現，開盤攻破850元關卡，盤中上漲17元至高點856元，漲幅2%；鴻海湧現買氣，盤中最高漲幅4.9%，其他包含大立光、聯發科等高價電子股皆紅。

AI指標股漲跌互見，散熱雙雄買氣旺，奇鋐、雙鴻分別漲逾3%及5%；緯穎、技嘉漲1%；廣達、緯創盤中翻黑。

非電族群方面，航空雙雄華航、長榮航買氣湧現，分別漲逾3%及2%；貨櫃三雄長榮、陽明盤中皆紅，萬海走勢震盪，盤中一度翻黑下探至69.5元，隨後在平盤70.5元附近遊走。其他包含鋼鐵、橡膠、觀光餐旅、生技等族群今天表現暢旺，類股盤中皆漲逾1%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美國通膨數據降溫，且台股企業首季財報、出口數字顯示人工智慧（AI）產業較有成長態勢，激勵相關族群行情，僅部分個股出現短線震盪，研判在電子股強勢、非電族群也有表現的情況下，台股短線仍會維持偏多格局。