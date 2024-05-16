電子權值股喊衝 台股盤中攻21500點再創高
美國通膨數據報喜，激勵美股15日收高。台股今天在電子權值股領軍下，盤中攻上21500點，最高上漲368點至21515點，再創歷史新高。盤面上，台積電盤中高點至856元，鴻海、航空雙雄湧現買氣，AI族群則漲跌互見。
截至10時40分，台股加權指數上漲259.48點，至21406.69點，成交值新台幣2968億元。
觀察盤面個股表現，權值電子股台積電買氣湧現，開盤攻破850元關卡，盤中上漲17元至高點856元，漲幅2%；鴻海湧現買氣，盤中最高漲幅4.9%，其他包含大立光、聯發科等高價電子股皆紅。
AI指標股漲跌互見，散熱雙雄買氣旺，奇鋐、雙鴻分別漲逾3%及5%；緯穎、技嘉漲1%；廣達、緯創盤中翻黑。
非電族群方面，航空雙雄華航、長榮航買氣湧現，分別漲逾3%及2%；貨櫃三雄長榮、陽明盤中皆紅，萬海走勢震盪，盤中一度翻黑下探至69.5元，隨後在平盤70.5元附近遊走。其他包含鋼鐵、橡膠、觀光餐旅、生技等族群今天表現暢旺，類股盤中皆漲逾1%。
台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，美國通膨數據降溫，且台股企業首季財報、出口數字顯示人工智慧（AI）產業較有成長態勢，激勵相關族群行情，僅部分個股出現短線震盪，研判在電子股強勢、非電族群也有表現的情況下，台股短線仍會維持偏多格局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言