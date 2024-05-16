快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

富邦證券應櫃買中心之邀 赴越南舉辦說明會

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，於4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。櫃買中心總經理李愛玲（左三）、富邦綜合證券總經理郭永宜（右一）及與會貴賓於越南平陽省說明會合影。富邦證券／提供
由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，於4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。櫃買中心總經理李愛玲（左三）、富邦綜合證券總經理郭永宜（右一）及與會貴賓於越南平陽省說明會合影。富邦證券／提供

為使越南台商瞭解台灣資本市場的優勢，由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，於4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。本次活動協辦單位尚有資誠聯合會計師事務所及建業法律事務所，活動吸引近30家優質台商企業參與。

櫃買中心總經理李愛玲在會中表示，越南台商因地緣政治產業鏈重組產生新的機會，但同時要面對人才招募、擴增產能、技術升級或永續轉型等現實需求，尋找有效的外部資源將是重要的課題，而台灣資本市場可以提供越南台商有利的後援。

富邦證券總經理郭永宜表示，台商在越南扎根多年，具備IPO條件和實力，藉由富邦證券提供的IPO掛牌、SPO籌資、併購財務顧問等完整服務，可協助台商與台灣資本市場接軌。台商可藉台灣資本市場的合理本益比與活絡的周轉率，有效率募集資金，同時提升企業知名度、公司價值與國際能見度。

本次活動透過越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞、平陽台灣商會會長陳水石、同奈台灣商會會長田坤長的協助，以及在台北富邦銀行越南胡志明市分行行長廖志文的引薦下，拜訪當地家具、醫療設備、運動鞋及動力系統製造等台商企業，並與企業進行深度的互動與交流，讓當地台商企業對台灣資本市場有更進一步的瞭解。

郭永宜進一步表示，櫃買中心近年來致力於扶植營運績效良好的企業進入資本市場，協助其籌資、增加能見度及擴大營運規模。富邦證券未來也將積極推動東南亞企業回台上櫃，成為當地台商轉型發展的最佳夥伴。

台商 資本市場 越南

延伸閱讀

越南航班大爆發！ 3月份2,099架次，究竟是在夯啥？

玉山銀主辦越企聯貸案

櫃買挺新創 搭建投資橋梁

碩天Q1每股賺5.49元

相關新聞

台積電盤中股價衝856元 再創新天價　

台積電（2330）今（16）日股價再衝新高，股價盤中最高達到856元，早盤一度突破22兆元，但目前由於股價修正，回落到2...

台積電 ADR 勁揚折合普通股破千元！台股早盤漲逾300點攻上21,400點創新高

台股16日開盤，上漲171.81點，開盤指數為21,319.02點。台積電（2330）開盤價為852元，上漲13元。台股...

富邦證券應櫃買中心之邀 赴越南舉辦說明會

為使越南台商瞭解台灣資本市場的優勢，由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，於4月24...

9月降息機率升高…美股四大指數全面收漲！ 女子：美債殖利率因此下降

美國昨天晚上（台灣時間）公佈了一連串的經濟數據，其中最讓女子關心的是消費者物價指數（CPI），因為這是衡量通膨的重要指標，4月美國CPI月增率從0.4%降溫至0.3%，低於市場預期的0.4%。

CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

昨天公布的CPI年增3.4%，符合市場預期；通膨出現降溫，大家對於9月降息的預測又更有把握了，機率拉高到50%。

台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

台股越過21000，如果你手上擁有大盤相關的ETF，例如0050、006208，應該會很有感！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。