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9月降息機率升高…美股四大指數全面收漲！ 女子：美債殖利率因此下降

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

上班前碎碎念系列

美國昨天晚上（台灣時間）公佈了一連串的經濟數據，其中最讓女子關心的是消費者物價指數（CPI），因為這是衡量通膨的重要指標，4月美國CPI月增率從0.4%降溫至0.3%，低於市場預期的0.4%。

而這個消息也讓美國投資人相信9月份降息的機率大大升高，並且經濟真的可以軟著陸。四大指數全面收漲，道瓊+0.88%、標普+1.17%、納斯達克指數+1.40%、費城半導體指數+2.88%；台積電ADR+2.39%。

貨幣及債券市場方面，由於市場相信Fed降息機率高，美國國債的殖利率因此下降；而美元雖仍依然強勢，但是也有走弱的跡象，例如美元兌日圓從前幾天將近156下跌回至154日圓，現在還處於相對便宜的價格，女子自己因為會用日圓投資日本基金，因此還是有持續分批的換下部分日圓。

不過如果以目標價設定，女子目前會先認為大概分批換到兌新台幣0.23就可以先再觀望一下，而如果有大量日圓需求（可能台積電眷屬要在日本置產...或是想要以日圓投資日本市場的），女子倒覺得新台幣跌破0.21的數字是很值得把握的。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 半導體 台積電 美國 通膨

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