快訊

中和摩鐵殺小姊弟！吸毒母凌晨裁定羈押禁見

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

美4月CPI降溫 法人：台股偏多慎防獲利了結賣壓

中央社／ 台北16日電

美國4月消費者物價指數（CPI）稍微降溫，激勵美股終場收高。法人分析，美國4月通膨數據報喜，強化市場對聯準會後續降息的預期，預估台股將維持偏多格局，但不少投資人將這波漲幅與520行情連動，應慎防獲利了結賣壓。

法新社報導，美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI），與去年同期相比增加3.4%，自3月的年增幅3.5%減緩，少0.1個百分點，且與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和華爾街日報（The WallStreet Journal）訪調經濟學家預估中值相符。

美國4月CPI降溫，激勵美股15日終場收揚，道瓊工業指數上揚349.89點或0.88%，收39908.00點。標準普爾指數上漲61.47點或1.17%，收5308.15點。那斯達克指數揚升231.21點或1.40%，收16742.39點。費城半導體指數勁揚141.15點或2.88%，收5045.08點。

台股昨天勁揚受惠資金行情，股匯雙漲推升520行情發威，盤中大漲322點，至21308.32點歷史高點；終場漲勢收斂，上漲161.36點，收在21147.21點，仍創台股收盤新高紀錄，但21200點和21300點關卡得而復失。

觀察台股今天產業動態，包含亞泥、大成、台富、岱宇、興農、生泰、美時、研華、德律、康普、崇越、建國、耕興、宏正、樺漢、保瑞、捷敏-KY、政伸等企業將召開法人說明會。

法人分析，美國4月CPI降溫，強化市場對於聯邦準備理事會（Fed）後續降息的預期，且台股多數企業今年展望佳，在基本面利多加持下，預期整體格局仍偏多，但由於許多投資人將台股這波大漲與520行情連動，要提防時間點接近的獲利了結賣壓。

台股 消費者物價指數

延伸閱讀

台股頻創新高跟520有關？網曝關鍵：會再噴半年

CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

MSCI調權重…台股二升一降 法人估帶動2,000億資金流入

相關新聞

台積電 ADR 勁揚折合普通股破千元 台股早盤漲逾300點攻上21,400點

台股16日開盤，上漲171.81點，開盤指數為21,319.02點。台積電（2330）開盤價為852元，上漲13元。台股...

9月降息機率升高…美股四大指數全面收漲！ 女子：美債殖利率因此下降

美國昨天晚上（台灣時間）公佈了一連串的經濟數據，其中最讓女子關心的是消費者物價指數（CPI），因為這是衡量通膨的重要指標，4月美國CPI月增率從0.4%降溫至0.3%，低於市場預期的0.4%。

CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

昨天公布的CPI年增3.4%，符合市場預期；通膨出現降溫，大家對於9月降息的預測又更有把握了，機率拉高到50%。

台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

台股越過21000，如果你手上擁有大盤相關的ETF，例如0050、006208，應該會很有感！

上市櫃Q1獲利雙成長 電子代工、金控表現亮麗

上市櫃公司今年第1季財報出爐。受惠新台幣兌美元匯率貶值、金融股回暖、航運股超標等利多助威，合計單季稅後純益達8,738....

上市櫃季報五大天王領風騷 晶圓一哥獲利稱王

上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列，大立光蟬聯每股純益（EPS）王，獲利王仍然是台積電，季成長王由大統新創奪下，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。