CPI符合市場預期…台股今將大漲？ 專家：買00632R避險反而會更危險！

原來鮑爾說「不會升息」，原來是有底氣的。昨天公布的CPI年增3.4%，符合市場預期；通膨出現降溫，大家對於9月降息的預測又更有把握了，機率拉高到50%。美十年期公債殖利率也下滑至4.37%。不只是台股昨天創新高，美股也創新高，道瓊都要攻上4萬點了！

美股指數

道瓊指數-上漲349.89點(+0.88%) 那斯達克-上漲231.21點(+1.40%) 標普500-上漲61.47點(+1.17%) 費半指數-上漲141.15 點(+2.88%)

台股

台積電ADR繼續衝，昨晚又收新高155.58元，上漲幅度為2.39%。

看來今天指數又要飛高高了～但是老牛提醒一下，如果你擔心的話，把股票換成現金就好。

千萬不要去買「元大台灣50反1」（00632R），只會讓自己越避越危險哦！回頭去看一下股價走勢圖，上一個買00632R的投機者，墳頭上的草已經跟我一樣高了。

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