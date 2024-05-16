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台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

聯合新聞網／ Andyworld
台股近期表現亮眼。圖／聯合報系資料照
台股近期表現亮眼。圖／聯合報系資料照

台股越過21000，如果你手上擁有大盤相關的ETF，例如0050、006208，應該會很有感！

巴菲特就說過，「別人恐懼我貪婪」！如果你從藍燈的時候開始買，現在一定會更有感！

如果要參與台股長期的上漲走勢，買臺灣五十ETF就對啦。如果想要時常拿到零用金來支付生活，台股也有很多高息型ETF可以選擇。又或者，買高息型ETF，領息後再投入臺灣五十ETF也是個不錯的選擇。

最怕的就是，一直看相關文章、相關資訊，但是卻不敢下手的旁觀者。對於好的市場、好的標的，just do it就對了！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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