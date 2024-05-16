上市櫃Q1獲利雙成長 電子代工、金控表現亮麗

上市櫃公司今年第1季財報出爐。受惠新台幣兌美元匯率貶值、金融股回暖、航運股超標等利多助威，合計單季稅後純益達8,738.6億元，季增34.1%、年增45.3%，居歷年同期第三高水準，表現優於原先預期。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥等名師看法，電子產業第1季本業獲利普遍低於預期，所幸下游組裝代工廠等外銷股匯兌收益挹注，加上大型金控、貨櫃三雄獲利大幅回升或轉虧為盈，是整體獲利繳出亮麗成績單的主因。

展望後市，雖然製造業結束庫存調整，並啟動新一波回補周期，但訂單復甦情況參差不齊，這由台積電先前調降今年半導體產業預測，並釋出智慧手機、個人電腦、汽車等非人工智慧（AI）應用低於預期可見一斑，第2季、第3季仍難逃淡季效應，獲利動能恐轉弱。

至昨（15）日傍晚，根據臺灣證券交易所、櫃買中心統計，不含14家金控在內，除廷鑫、昶虹兩家上市公司，以及牧東等一家上櫃公司無法如期出具財報外，其餘均已完成申報作業。

根據CMoney彙整已申報公司財報，並加計14家金控公司自結獲利數字，第1季上市櫃公司稅後純益達8,738.6億元，季增34.1%、年增45.3%，遠優於法人原先預期年增二成出頭，僅次於2022年第1季的1.16兆元、2021年第1季9,844.17億元，為歷來同期第三高紀錄。

台新投顧副總經理黃文清分析，以個別族群來看，第1季獲利年增率前三大分別為：零售、運輸、IC通路，轉虧為盈有功率放大器及觸控；單季獲利季增率前三大依序為：發光二極體、金融、運輸，由虧轉盈有零售及觸控。

統計第1季每股稅後純益（EPS）創新高家數為52家，低於前一季的63家，但高於去年同期的30家，指標性公司包括緯穎（6669）、世芯-KY、嘉澤、力旺、富世達、材料-KY、山富、五福、漢來美食、東陽等。