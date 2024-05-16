台股衝上新高點 台積股價再創高…後市還有戲

台股昨（15）日多頭續掌發球權，在外資買超266.9億元，為今年第十大單日買超金額，配合投信穩盤追捧、連23買，盤勢由台積電（2330）領漲上攻，電子、金融、傳產齊揚，指數一度衝破21,300點，再創新高、並譜寫盤中最高、收盤點位紛寫歷史新猷等五大亮點，在量價配合得宜下，後市預期仍有高點可期。

台股昨天共計譜寫五大亮點，包括：一、加權指數盤中最高21,308點、收盤21,147點，同創新高；二、上市櫃總市值突破70兆大關、攀升至73.6兆元，創歷史新高。

三、19大類股中，電子、金融、食品等三大類股指數與市值，同創歷史新高水準；四、權王台積電股價盤中最高844元、收盤839元，市值攀高至21.7兆元，三者同創新紀錄；五、台指期盤中最高21,361點、收盤21,143點，同步改寫歷史新猷。

由於520行情持續發酵，台股昨天在電、金、傳齊步攻堅下，加上外資持續大買、及MSCI台股權重二升一降，多頭軍心大振，激勵盤中指數勁揚323點，終場上漲161點、收21,147點，成交量擴增至4,992.1億元，呈現「價漲量增」有利格局。

法人動向上，昨天外資買超266.9億元，連四買、買超811億元；投信買超20.3億元，連23買、買超807.3億元；自營商轉買為賣、賣超1.5億元。三大法人昨天合計買超285.8億元。

八大公股行庫昨天賣超33.52億元，累計連四賣、賣超142.95億元。至於期貨市場，外資昨天淨空單減少6,563口、降至3,481口；外資在期現貨的操作，目前「買超現貨、減碼期貨空單」策略，顯示對台股後市中性偏多。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，台股近期走勢「先蹲後跳、看回不回、一波到底」。市場對於520行情抱持樂觀，股東會行情也提前啟動，法人已經提前開始卡位布局。