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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

股王爭霸 外資挺世芯

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

世芯-KY（3661）、信驊二檔千金股近來比拚台股股王，成為市場焦點。分析主要外資5月以來針對世芯與信驊的研究報告，普遍看好世芯甚於信驊，給世芯的目標價多超過4,000元，優於信驊的3,000多元。

信驊昨（15）日股價跌20元、收3,185元，仍為台股股王；世芯在大客戶亞馬遜參與私募激勵市場信心下，昨天大漲145元、收2,855元。今年來，信驊最高收盤價3,405元出現在4月初，之後震盪整理；世芯最高收在4,430元，2月以來持續修正，最近才重拾漲勢。

世芯為特殊應用IC（ASIC）龍頭， 2023年初股價還不到千元，去年全年狂漲315%，一度躍居股王。世芯是摩根士丹利證券（大摩）最看好的AI半導體上游台廠，年初時就將目標價從3,880元大幅調升到4,880元，維持「優於大盤」評等。

大摩半導體產業分析師詹家鴻認為，世芯具備紮實的執行力、成本較低、與新思科技（Synopsys）在SerDes矽智財（IP）的夥伴關係、在ASIC的市占快速成長等利多，將受惠於AI半導體的整體潛在市場成長快速。

信驊競爭力也不容忽略。輝達將推「地表最強AI晶片」GB200備受矚目。大摩科技產業分析師顏志天指出，信驊提供遠端伺服器管理晶片，可望成為主要受惠廠。

世芯 信驊

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