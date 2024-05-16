快訊

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上市櫃季報五大天王領風騷 晶圓一哥獲利稱王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列。聯合報系資料照
上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列。聯合報系資料照

上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列，大立光蟬聯每股純益（EPS）王，獲利王仍然是台積電（2330），季成長王由大統新創奪下，年成長王則是大將，力旺和M31再度並列毛利率王。

根據CMoney統計，上市櫃公司首季獲利情況（不含金融股），除了牧東、廷鑫、昶虹外，其餘全數出爐。

「護國神山」台積電首季歸屬母公司稅後純益2,254.84億元，穩坐台股獲利王，並且遙遙領先其他公司，惟單季獲利季減5.5%，年增8.9%。聯發科315.35億元，獲利雙成長，季增22.8%，年增86.8%。鴻海為220.08億元，季減58.5%，年增71.6%。

大立光首季每股純益45.79元，大幅領先其他上市櫃公司，穩坐EPS王位。EPS二哥是緯穎的26.92元，材料-KY以24.48元名列第三，為非電族群之冠。

高價股EPS普遍相當出色，聯發科為19.85元、嘉澤賺18.57元、世芯-KY為15.83元、川湖14.55元、鈊象14.45元、祥碩12.8元、群聯12.02元、國巨11.02元、和泰車10.56元、信驊10.36元。

矽智財（IP）廠力旺營運模式以收取權利金為主，營收七成以上來自於權利金收入，其餘為技術服務，毛利率高達100%，長期穩坐毛利王寶座；同為100%毛利率的公司還有M31。

成長王方面，稅後純益季成長王是大統新創。大統新創為染整廠，首季雖僅約3,100萬元，季增率高達72,151.1%。稅後純益年成長王為營建股大將，該公司首季稅後純益僅1,600萬元，年增率卻高達16,659.18%。

EPS 台積電

延伸閱讀

婚宴集團御頂虧5年 前台鋼大將卻低接吃下…「餐飲門外漢」這次如何贏？

鴻海（2317）EPS僅1.59為非戰之罪！ 小散戶：AI及電動車「雙刀流」即將登場

鴻海（2317）EPS僅1.59！ 小散戶「兩個大麻煩」：認列夏普面板減損105億元

勤誠搶鏡 選長天期

相關新聞

上市櫃Q1獲利雙成長 電子代工、金控表現亮麗

上市櫃公司今年第1季財報出爐。受惠新台幣兌美元匯率貶值、金融股回暖、航運股超標等利多助威，合計單季稅後純益達8,738....

台積電新天價…站上839元 ADR換算普通股首度跨過千元大關

「護國神山」台積電昨（15）日再發威，盤中股價一度衝上844元天價，終場收歷來收盤新高價839元，上漲14元，貢獻大盤漲...

台股衝上新高點 台積股價再創高…後市還有戲

台股昨（15）日多頭續掌發球權，在外資買超266.9億元，為今年第十大單日買超金額，配合投信穩盤追捧、連23買，盤勢由台...

MSCI調權重…台股二升一降 法人估帶動2,000億資金流入

MSCI明晟公布第2季相關指數調整，台股「二升一降」成為大贏家，法人預估將帶動約2,000億元資金流入台股，將助推行情走...

上市櫃季報五大天王領風騷 晶圓一哥獲利稱王

上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列，大立光蟬聯每股純益（EPS）王，獲利王仍然是台積電，季成長王由大統新創奪下，年...

MSCI 台灣指數 奇鋐、華城入列成分股

MSCI明晟公布最新季度調整結果，MSCI台灣指數成分股新增奇鋐、華城兩檔，剔除三檔；MSCI中小型指數暴增28檔，以半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。