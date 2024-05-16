上市櫃季報五大天王領風騷 晶圓一哥獲利稱王

上市櫃公司首季季報出爐，財報五大天王出列，大立光蟬聯每股純益（EPS）王，獲利王仍然是台積電（2330），季成長王由大統新創奪下，年成長王則是大將，力旺和M31再度並列毛利率王。

根據CMoney統計，上市櫃公司首季獲利情況（不含金融股），除了牧東、廷鑫、昶虹外，其餘全數出爐。

「護國神山」台積電首季歸屬母公司稅後純益2,254.84億元，穩坐台股獲利王，並且遙遙領先其他公司，惟單季獲利季減5.5%，年增8.9%。聯發科315.35億元，獲利雙成長，季增22.8%，年增86.8%。鴻海為220.08億元，季減58.5%，年增71.6%。

大立光首季每股純益45.79元，大幅領先其他上市櫃公司，穩坐EPS王位。EPS二哥是緯穎的26.92元，材料-KY以24.48元名列第三，為非電族群之冠。

高價股EPS普遍相當出色，聯發科為19.85元、嘉澤賺18.57元、世芯-KY為15.83元、川湖14.55元、鈊象14.45元、祥碩12.8元、群聯12.02元、國巨11.02元、和泰車10.56元、信驊10.36元。

矽智財（IP）廠力旺營運模式以收取權利金為主，營收七成以上來自於權利金收入，其餘為技術服務，毛利率高達100%，長期穩坐毛利王寶座；同為100%毛利率的公司還有M31。

成長王方面，稅後純益季成長王是大統新創。大統新創為染整廠，首季雖僅約3,100萬元，季增率高達72,151.1%。稅後純益年成長王為營建股大將，該公司首季稅後純益僅1,600萬元，年增率卻高達16,659.18%。