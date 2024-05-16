台積電新天價…站上839元 ADR換算普通股首度跨過千元大關

「護國神山」台積電（2330）昨（15）日再發威，盤中股價一度衝上844元天價，終場收歷來收盤新高價839元，上漲14元，貢獻大盤漲點約112點，市值21.75兆元同寫新猷。台積電周三ADR早盤更是勢如破竹，一度攻上新高價154.76美元，換算普通股每股跨過新台幣1,000元大關。

此前，已有多家外資喊出台積電目標價1,000元，包括摩根士丹利（大摩）預期樂觀情境下為1,080元，瑞銀的樂觀情境目標價則上看1,000元。隨著ADR折合台灣普通股每股領先突破新台幣千元大關，不僅讓台積電攻千元的目標更進一步，也為台股多頭增添強而有力的信心。

新台幣兌美元匯率昨天收32.312，以台積電每單位ADR表彰5股普通股換算，周三ADR盤中攻上154.76美元，剛好跨過新台幣1,000元整數大關。

台積電ADR近期迭創新高，助攻台灣普通股走勢。外資昨日買超台積電1.12萬張，連四日買超。

籌碼面部分，近一個交易日籌碼集中度上升至24.2%，大戶持股比率近一周也穩步提升至87.93%，融資則持續減肥。

法人分析，台積電昨天在台股走勢強勁，且外資連日加碼，反映市場對「護國神山」後市高度肯定，尤其台積電站在AI大浪的浪頭上，以稱霸業界的先進製程技術通吃所有AI晶片大廠訂單，伴隨半導體景氣回溫，各類訂單回籠，都是市場認同的關鍵。

台積電高度看好AI後市，總裁魏哲家於4月的法說會上修AI訂單能見度與營收占比，其中，訂單能見度從原本預期的2027年拉長到2028年。

法人看好，受惠全球雲端科技大廠加碼AI投資順勢帶動客戶瘋狂下單，台積電今年AI營收將首度突破百億美元（逾新台幣3,200億元），創新高，成為全球AI熱潮的大贏家之一。

台積電近期業績也展現強勁態勢，4月合併營收2,360.21億元，為同期新高、歷史次高，月增20.9%，年增59.6%；前四月合併營收8,286.65億元，年增26.2%，改寫同期新高。

法人推估，台積電本季營收以新台幣計算約6,330億元至6,589億元，4月實際業績已達財測35.8%至37.3%，預期5月與6月累計營收介於3,970億元4,229億元，若以平均值計算，單月合併營收約1,985億至2,115億元之間，仍有機會改寫同期新高。

台積電先前預估，本季美元營收為196億美元至204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3，換算本季美元營收有望逾200億美元，季增率上看8%，若以平均值計算則約200億美元，平均值約季增6%。