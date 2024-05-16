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台股再創新高 股東會行情提前報到

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股再創新高，股東會行情提前報到，創意（3443）、華新、台泥、力積電、中租-KY、東元、緯穎、陽明、東和鋼鐵等142家上市櫃公司，今（16）日起至下周將接續舉行股東會，在公司派偏多下，股東會行情有機會引領大盤再戰新高。

台新投顧副總黃文清昨日表示，股東會召開除迫使融券回補，也逼使經營階層直接面對小股東，公司派言論普遍偏多，在現階段多頭盤堅之際，股東會行情能否啟動，將是支撐大盤與個股走勢的關鍵。

統計今日起至下周五共有142場股東會將舉行，其中市值在500億元以上的上市櫃公司有緯穎、中租-KY、台泥、陽明、創意、台灣高鐵、大聯大、華新、東元、力積電、台中銀、采鈺、鴻華先進-創、雙鴻、合一、東和鋼鐵等。

在時程上，今日登場的股東會有創意；17日華新；21日台泥、合一、力積電；22日中租-KY、采鈺；23日台灣高鐵、鴻華先進-創；24日雙鴻、緯穎、東元、台中銀、陽明、大聯大、東和鋼鐵等。

值得注意的是，東元、采鈺、陽明、雙鴻、華新、台泥、合一等股東會當天也要進行董監事改選。

第一金投顧董事長陳奕光指出，當前台股高檔震盪、盤堅創高格局，股東會行情值得市場期待，部分公司更將改選董監，改選行情將使盤勢更有看頭，若大股東對股價心態偏多，容易帶動族群表現。由經驗來看，每年到股東會前都有預期的股東會行情，融券強制回補對股價有利，大股東可能會因董監改選緊抱持股，對股價穩定度也有助益。

台泥 東和鋼鐵 股東會

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