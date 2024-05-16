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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

MSCI 台灣指數 奇鋐、華城入列成分股

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

MSCI明晟公布最新季度調整結果，MSCI台灣指數成分股新增奇鋐（3017）、華城（1519）兩檔，剔除三檔；MSCI中小型指數暴增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多，調整後成分股將於6月3日開盤生效。

法人建議，想要搭轎被動型基金建倉順風車的投資人，除考量相關新增股的股價位階，還要考慮外資持股水位，如現階段持股仍低，受惠空間大，如持股水位已高，受惠空間相對小。

MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增奇鋐、華城，刪除力積電、譜瑞-KY、南電，指數成分股減少為88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，權重為0.53%，權重調降最多為台積電，權重調降0.2個百分點至47.77%。

不過，台積電不懼權重調降影響，昨（15）日股價大漲14元收839元，再創歷史新高，反倒是新入列成分股奇鋐、華城早盤股價一度受到激勵，股價最高分別衝高至672元、804元 ，但後來漲幅收斂，甚至雙雙由紅翻黑，奇鋐終場小跌1元、收644元；華城跌12元、收755元。

MSCI中小型新增28檔台股，新增檔數僅次於印度的29檔，包括：名軒、昱展、志聖、皇普、達麗、神盾、第一銅、富世達、崇友、泓德能源、海悅、華榮、雲豹能源、國統、順天醫藥、牧德、閎康、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝、金麗科、辛耘、全家、櫻花、燿華、元大期、永信建。

MSCI 奇鋐

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