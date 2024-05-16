MSCI調權重…台股二升一降 法人估帶動2,000億資金流入

MSCI明晟公布第2季相關指數調整，台股「二升一降」成為大贏家，法人預估將帶動約2,000億元資金流入台股，將助推行情走揚；最新權重將在6月3日開盤生效。換言之，相關追蹤的被動型資金，需在5月31日收盤時調整，將使當天台股尾盤出現大幅波動。

其中，MSCI全球標準型指數（MSCI ACWI）權重調升0.01個百分點、MSCI新興市場指數（MSCI EM）調降0.02個百分點、MSCI亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）調升0.03個百分點。

法人估計，本次調整代表外資正面看待台股權重過去被低配，調整後有望帶動約2,000億元資金流入台股。

調整後，台股在全球標準型指數、新興市場指數、亞洲（日本除外）指數權重分別為1.74%、17.07%及19.95%。

觀察本次MSCI季度調整，以「MSCI新興市場指數」來看，此次權重調升最多的國家是印度，權重增加0.48個百分點。

本次權重調降最多的是中國大陸，權重降低了0.38個百分點，其餘國家權重變化不大。

儘管證交所表示，MSCI調整前後權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金流向。

不過，統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等都看好本次MSCI季度調整將促使外資持續買超台股，5月以來買超899億元只是暖身，加上台股已連續33天站上2萬點，投資市場應將21,000點視為新常態。

法人估算，全球標準型指數總市值4月底約62.4兆美元，如增加0.01個百分點，相當於台股增加約新台幣2,000億元，扣掉在新興市場指數、加上亞洲（日本除外）指數權重調整部分，將有龐大潛在買盤流入。