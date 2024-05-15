這2家上市公司未交財報 恐面臨下市危機

今天是上市公司（金控除外）申報2024年第1季財報最後一天，如未交出財報，恐面臨下市危機。據統計，上市公司僅有兩家交不出來財報，即廷鑫（2358）及昶虹（2443），其餘均已申報財務報告；這兩家公司在4月應繳交2023年財報，也未如期申報。

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司應於5月15日前公告申報今年第1季財務報告家數分別為916家及80家，合計996家，含創新板公司14家，不包含金控公司14家，因金控公告申報期限至5月30日，除廷鑫、昶虹無法如期出具財務報告外，其餘均已完成申報作業。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。相關財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。