世芯、信驊股王之爭 外資這樣看

世芯-KY（3661）、信驊（5274）二檔千金股，近來經常互拚股王寶座，成為市場關注焦點。誰才是台股真正的股王？根據5月來外資圈所出具的最新報告，世芯-KY目標價大都超過4,000元，普遍優於信驊的3,000多元，顯見外資圈幾乎一面倒認定世芯-KY為真正的台股股王。

世芯-KY、信驊今年來激烈競逐股王寶座，15日信驊跌20元（0.6%），收3,185元，仍為台股股王；世芯-KY則大漲145元（5.3%），收2,855元。今年來，信驊最高收盤價3,405元出現在4月初，之後震盪整理；世芯-KY最高收在4,430元，2月以來持續整理，最近重拾漲勢。

世芯-KY將私募現增，14日發布重訊，宣布美國亞馬遜（Amazon）參與認購私募普通股22萬4,537股，總投入金額約5.35億元。此消息激勵世芯-KY在15日早盤一度亮燈漲停，更為股王寶座之爭增添談資。

世芯-KY為特殊應用IC（ASIC）龍頭， 2023年初股價還不到千元，去年全年狂漲315%，躍居為股王。世芯-KY是摩根士丹利證券（大摩）最看好的人工智慧（AI）半導體上游台廠，年初時就將目標價從3,880元大幅調升到4,880元，維持「優於大盤」評等，預期將受惠於AI半導體的整體潛在市場成長快速。

至於信驊，競爭力也不容忽略。輝達（Nvidia）將推出的超級晶片GB200備受矚目，大摩指出，信驊提供遠端伺服器管理晶片（BMC），可望成為主要受惠廠。信驊第1季獲利優於預期，大摩預期將持續受惠於伺服器的復甦，且BMC及非BMC業務都能持續成長，因此在本月初將目標價從3,150元提高到3,800元，重申「優於大盤」評等。

依Refinitiv及大摩統計，在法人圈中，94%給予世芯-KY「優於大盤」或「買進」評等，6%為中立，完全沒有「劣於大盤」的評等。77%給予信驊「優於大盤」或「買進」評等，23%為中立，也都沒有「劣於大盤」的評等。