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上市Q1財報 兩家未申報

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
上市公司首季財報申告進度
上市公司首季財報申告進度

上市公司首季財報申報至昨（15）日告一段落。臺灣證券交易所統計，本國及第一上市公司（不含金控公司）除廷鑫（2358）及昶虹外，均已申報今年第1季財務報告。

證交所表示，本國及第一上市公司應於5月15日前公告申報今年第1季財務報告家數分別為916家及80家，合計996家，含創新板公司14家，不包含金控公司14家，因金控公告申報期限至5月30日，除廷鑫、昶虹無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。相關財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

在首季財報申報截止之前，證交所亦已於上周統計上市公司4月營收，全體上市公司營收總計3.27兆元，較去年同期成長5,147億元、18.65%，營收成長公司共662家，衰退公司共346家；累計前四月營收總計12.41兆元，較去年同期成長9,880億元、8.65%，營收成長公司612家，衰退公司396家。

證交所表示，4月營收成長較大的產業，包含電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加、貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店，建材營造業受惠建案陸續完工交屋。

至於4月衰退較大產業，包括玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳及通膨使需求衰退、資訊服務業因專案驗收時間差、鋼鐵工業因鋼價下跌及需求衰退。

另外，統計前四月營收成長較大的產業，包含金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，貿易百貨業因個別公司認列外匯價格變動影響及零售業者持續展店。

累計營收衰退較大產業，包含電器電纜業因不鏽鋼價格下跌及需求衰退，油電燃氣業因市場需求下滑，運動休閒業受客戶去化庫存及調整訂單影響，致累計營收衰退。

上市公司 營收

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