就市論勢／網通、重電、PC鏈 伺機布局

盤勢分析

市場重新點燃降息預期，加上財報普遍亮眼，美股走高，激勵台股漲勢，但台股近期卻呈現「群龍無首」現象，類股輪動快速，整體資金呈現分散式布局，儘管電子族群熄火，但資金仍會尋求好標的流入，低基期與具題材面類股，易受資金青睞。

520行情啟動，政府心態偏多，政策支持類股都有望吸引買盤，加上高股息效應持續發酵，相關高殖利率個股都能吸引資金流入。整體來看，股市偏多格局未變，惟短線缺乏較大動能激勵股市，走勢波動也會加劇，未來一個月整體大盤估計會呈現大區間盤整。

投資建議

產業將進入淡季，電子股短線缺乏上漲動能，消費性電子與AI類股走勢波動也會較大，加上短線漲多，任何消息面都將影響股票走勢，惟AI PC最晚第4季可能就會問世，預估下半年相關題材會開始發酵，電腦周邊設備都有望受惠，如品牌廠、鍵盤、DDR5、鏡頭模組、聲學元件等，建議投資人可伺機布局。

網通產業隨AI算力持續增加，高速上網需求殷切，將推動主流規格WiFi 7升級，在無線連網方式FWA部分也因布建與維護成本低，開始在新興市場大量設置，未來台廠可望在用戶端設備出貨量大幅增加下受惠。

傳產看好重電與金融類股。重電受惠於美國電網汰舊換新的量相當龐大，台灣重電設備廠可望持續受惠，整體基本面相當亮眼，長線仍具成長利基，建議可在籌碼沉澱後進場。

金融股近期漲勢動能強，部分個股殖利率仍有4%以上，將吸引高股息資金流入，加上金融業普遍釋出展望相對樂觀，將使資金買盤簇擁推升股價。