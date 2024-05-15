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美對中半導體與電動車課重稅 法人估對產業影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖為小米電動車。（美聯社）
圖為小米電動車。（美聯社）

美國對中國大陸戰略產業課徵高額關稅，電動車關稅從25%調升至100%，半導體從25%調升至50%，法人預估，對於電動車、半導體產業實質影響有限。

法人機構表示，美國政府公布，針對中國大陸戰略產業的全新關稅措施，將對價值180億美元從中國大陸進口的商品課稅，其中，電動車關稅從25%調高至100%，鋰電池關稅從7.5%調高至25%，關鍵礦產關稅從0%調高至25%，太陽能電池從25%調高至50%，半導體從25%調高至50%，鐵、鋁與個人防護裝備從0%~7.5%調高至25%。新關稅將於90天後生效。

美國總統拜登表示，增加關稅是對於中國大陸電動車產業”產能過剩”的因應措施，意在保護美國車廠，免受廉價進口產品影響。

法人機構指出，在電動車產業的影響面，首先，根據中國大陸海關資料顯示，美國占2023年中國大陸電動車及燃油車整體出口比重僅3.25%，若單以電動車來看，美國只占0.97%。由於占比極低，因此，關稅大幅提升至100%實質影響有限。

其次，若將視角放寬來看，歐洲占2023年中國大陸電動車及燃油車整體出口比重28.18%，若單以電動車來看，占比高達50.27%。由於歐盟執委會於去年9月宣布對於中國大陸電動車展開反補貼調查，反補貼調查已接近宣判時點，若歐盟跟隨美國腳步課徵高額關稅，將對中國電動車產業造成嚴重打擊。

再者，由於中國大陸電動車市場需求成長動能相對放緩，但供給持續增加，華為、小米等皆推出自家電動車款，中國大陸電動車產業目前內部競爭激烈，相關供應商面臨降價壓力。

在半導體產業的影響方面，半導體稅率將在2025年前由25%提高到50%。2018年川普就對中國大陸半導體課稅，基本對整體半導體有限。因為中國大陸出口至美國的半導體不多。根據中國海關總署數據，2023年半導體出口總額1,364億美元，年減11.2%；中國大陸對美出口占整體中國大陸半導體出口比重很小，2023年約1.7%，僅23.3億美元，因此此政策對半導體影響有限。

美國對中國大陸電動車課徵100%關稅，實質影響有限。而受到各國政府政策變動、市場需求影響，預估2024年新能源車銷售成長動能相對放緩，整體車市成長動能也將較2023年略降。但考量汽車零組件廠商今年第2季、下半年後營運動能有望提升，投資建議維持區間操作；而半導體產業部分，因實質影響有限，持續看好後市。

半導體 電動車

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