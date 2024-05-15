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台股連3天創高 外資買超645億聚焦陽明、台積電

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股連3個交易日收盤寫歷史紀錄，指數累計上漲438點，外資為最大買超主力，累計3日買超約645億元，個股中，最青睞陽明，共敲近13.9萬張，並布局台積電逾3.3萬張。

台股指數今天盤中勁揚322點，攻上21308.32點的歷史高點，終場漲勢收斂，指數上漲161.36點，收在21147.21點，同創台股收盤指數新高紀錄；台股已連續3個交易日收盤創新高，共上漲438點。

三大法人今天合計買超台股283.39億元，其中自營商賣超1.49億元，投信買超17.95億元，外資及陸資買超266.93億元。

值得留意的是，光是近3個交易日，三大法人合計買超逾716億元，外資為最大買超主力，累計買超約645億元，投信買超逾90億元。

外資連續4個交易日買超，累計買超逾811億元，投信則累計23個交易日連續買超。

觀察外資今天買超個股清單，金融股、航運股、電子股均列其中，開發金位居首位，外資買超逾3.8萬張，第2、3名為陽明、緯創，買超張數均在3.3萬張以上，接續還有潤泰新、友達、燿華、金寶、萬海、富邦金、廣達。

另外，外資對ETF調節也不手軟，00940元大台灣價值高息賣超5.8萬張、00919群益台灣精選高息賣超逾3萬張、00878國泰永續高股息賣超逾1.5萬張，個股方面，外資也賣超英業達與長榮，分別賣超逾3.7萬張、9000張。

累計外資近3日交易日的買超排名，陽明位居首位，外資狂敲13.9萬張，第2為燿華，買超約4萬張，也買超台積電逾3.3萬張。

投信近3個交易日買超前5名則為中信金、聯電、陽明、富邦金、長榮。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，市場對於美國排除升息可能性的消息樂觀解讀，顯示偏多氣氛濃厚，最大利多來自先前實施量化寬鬆政策後，長久累積下來的資金動能還是非常充沛，加上多數企業今年展望佳，在基本面利多加持下，許多個股即使本益比已超越歷史高峰，還是屢屢大漲，帶動台股指數不斷創新高。

他表示，需要觀察美國即將公布的CPI指數，由於4月美國躉售物價加速上漲且漲幅高於預期，若兩項指數都過高，將會增添市場憂慮，另外由於許多投資人將台股本波大漲與520行情牽動在一起，要提防時間點接近的獲利了結賣壓。

台股指數 外資

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