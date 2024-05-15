MSCI第2季相關指數調整二升一降 法人：520前送給新政府大禮

明晟（MSCI）公司5月14日中歐時間晚上11時（台灣為15日上午5時）公布第2季相關指數調整，將於6月3日開盤生效，台股出現二升一降，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.02個百分點、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重上升0.03個百分點，調整後權重分別為1.74%、17.07%及19.95%。

過去MSCI對台股大多是一升二降，現在轉為二升一降，公股投顧法人解讀，這代表外資資金將持續流入台股，是在520前送給準總統賴清德一個大禮，是對新政府的肯定。

參考指標 一年調整四次

明晟（MSCI）每年2、5、8、11月公布指數審查調整結果，2月及8月為季度審查，5月及11月為半年度審查，半年度審查之成分股調整幅度通常較季度審查調整幅度稍大，四次調整結果均於公布日次月首日開盤生效。

過往調整前 台股尾盤將放大成交量

追蹤MSCI相關指數的被動式基金，會因應指數調整結果而調整成分股權重配置，且多於生效前一交易日依照刪除及新增成分股進行部位拋補，惟證券市場尚包含主動式基金等各類投資人會進場買進或賣出，其自訂交易策略不必然完全依台股權重調升或調降結果決定，被動式基金會依指數成分股進行調節，並不代表全體投資人會有一致性買賣方向；依歷史資料顯示，MSCI指數調整前一交易日，台股尾盤可能有較大成交量值之表現，當國際情勢及總體經濟等因素有所變化，則可能存在波動較大現象。

證交所則表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現；觀察股市表現宜回歸企業財務業務情形、產業發展、國際情勢以及總體經濟等基本面因素。臺灣證券交易所表示，將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。