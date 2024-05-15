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護國神山領軍台股再創新高 法人預期520後上漲機率仍高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股15日在晶圓龍頭大廠台積電（2330）領漲下，加權指數再度改寫新高，盤中一度衝達21,308.32點，大漲322.47點，再創歷史新高，終場收在21,147.21點，上漲161.36點，漲幅0.77%，寫下收盤新高；法人認為，距520總統就職僅剩兩個交易日，從歷年統計來看，520之後台股上漲機率仍高。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，距離520總統就職僅剩下兩個交易日，從歷年統計來看，520之後台股上漲機率仍高，且自2012年以來該趨勢益發鮮明，若統計2012年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，後一周平均上漲1.43%、後一月平均漲幅擴大至4.72%，後一季漲幅平均可繳出9.04%的表現，顯見520後不僅多方持續占上風，也開始反映下半年旺季題材。

黃新迪分析，雖然第2季向來為傳統淡季，不過目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，且看好第3季成長動能將加速，未來還有AI PC、降息預期等題材，讓今年第2季來加權指數強勢上漲4.2%。

此外，黃新迪說，今年的上市企業盈餘正式由衰退轉為成長，帶動本益比自低檔向上擴張，在AI應用的加持之下，台股相關供應鏈率先受惠，2025年企業獲利有望進一步揚升，推升本益比續揚。

黃新迪表示，目前市場在等待AI指標股輝達（Nvidia）下周的財報數據，其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。

台積電 台股 520

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