台股今年來大漲逾3000點 台積電飆漲貢獻漲點超過6成

台股15日再度創下新高，統計今年至今大盤共計上漲3216.4點，漲幅達17%，表現相當亮眼，其中台積電（2330）貢獻良多，今年來台積電上漲246元，漲幅達41.48%，貢獻大盤點數逾2000點，佔比超過6成。

台股早盤以20984.7點開出，盤中一度拉升至21308.32點，終場收在21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.76%，盤中、收盤皆創下歷史新高點。

台積電ADR周二上漲3.8%，收151.95美元，再創收盤新高，台積電15日以838元開高後衝達844元，終場收在839元，上漲14元，創歷史新高價，市值也飆漲超過21兆元。

觀察台積電今年上漲狀況，以3月份表現最為亮眼，共上漲89元，漲幅達12.89%，1月上漲35元，漲幅5.9%，2月上漲62元，漲幅9.87%，而5月以來則是上漲49元，漲幅6.2%。

台股5月份至今共計上漲750.61點，漲幅3.68%，4月上漲102.15點，拉出下影線較長的十字K線，漲幅0.5%，統計台股今年來上漲3216.4點，其中，3月指數上漲1,327.68點，漲幅7%，2月指數上漲1,077.21點，漲幅6.02%。