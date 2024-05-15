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MSCI中小型指數新增5檔營建股 永信建守住月線收紅

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

MSCI明晟公布最新季度調整，MSCI中小型指數暴增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多，其中營建股有永信建（5508）、達麗、名軒、皇普、海悅。不過成分股15日漲跌不一，永信建、名軒漲幅逾3%，達麗小漲，皇普、海悅則下跌。

MSCI中小型新增28檔，有5檔為營建股，今日跌幅最重的為海悅，收192元，跌幅4%，摜破月線；皇普小跌1.89%，收46.7元，股價回測季線；達麗雖小漲1.08%，但仍站不回月線。名軒、永信建則較為強勢，不僅股價上漲逾3%，並守住月線之上。

永信建今年可供銷售案源豐沛，加上高雄房市回溫，下半年有總戶數101戶的仁武區大昌建案，以及總戶數110戶的鳳山區鳳東建案完工，加入銷售行列。

永信建首季營收30.75億元，年增3.03倍，稅後純益10.66億元，年增3.12倍，每股純益（EPS）為4.9元，主要來自高雄楠梓區的原旭、晴遠、鳳山區的豐華大鎮等建案銷售貢獻。

麗寶集團積極布局全台推案，地點包含台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，4月底將在桃園推出大案「麗寶南法莊園」公開銷售。麗寶集團旗下唯一上市公司名軒開發，今年初也標下台北市中正區的兩塊地上權案，名軒開發董事長吳泓瑩表示，未來不排除規劃住宅推出，且瞄準剛性需求的年輕購屋族。

今年推案方面，下半年將會公開銷售兩大案，分別是苗栗後龍維真段案，近年因台積電、聯發科將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下3樓、地上15樓，總戶數453戶。另一個是位在高雄鳳山區福誠段的2,700坪地上權住宅案，總戶數近400戶。

永信 海悅

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