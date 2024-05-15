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外資券商看鴻海 大摩、野村、花旗、瑞銀評級正向

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海集團。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

鴻海（2317）舉行線上法說，公布首季財報及未來展望，均優於市場預期，因而各外資包括摩根士丹利（大摩）、野村、花旗、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，激勵今日盤中股價開低走高、不過終場仍收跌。

大摩給予鴻海「優於大盤」評等、目標價210元。首季毛利率優於預期，尤其AI伺服器相關的業務在首季的營收中貢獻約11%，較上季增長逾10%。展望第2季，強勁的伺服器出貨量將與iPhone的季節性放緩互相抵銷，並與去年同期持平。

大摩認為，2024年營收展望維持不變，預計年增長逾4%。鴻海在輝達（NVIDIA）GB200項目將於今年投產，2025年AI伺服器的收入規模將更加顯著。此外，在電動車製造的業務上，預計2024年下半年在日本將與兩個新客戶簽定合約，2025則會再新增一家美國客戶。

野村給予鴻海「買進」評等、目標價由167元升至208元。由於鴻海在AI訂單能見度高，具強大競爭優勢、電動車方面前景亮眼。野村分析，若蘋果的iPhone及iPad在未來推出可摺疊機，將對於包括鴻海在內的蘋果供應鏈具有更大的潛在商機。

花旗給予「買進」評等、目標價由166元升至207元，與野村相當接近。花旗分析，由於鴻海的產品組合及利潤改善，在業績預測方面，花旗將2024年每股盈餘（EPS）下調2%，但將2025的EPS上調5%。其中，AI伺服器今年的銷售目標有望年增約40%，需求強勁增長。

瑞銀也給予「買進」評等、目標價由142元升至200元。瑞銀指出，由於鴻海AI伺服器業務增長，尤其鴻海與輝達在合作關係基礎強大，未來有望主導GB200的AI伺服器市場，因此前景仍可積極樂觀看待。

伺服器 鴻海

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