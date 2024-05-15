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台股上漲161點 三大法人買超283億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股15日開高，盤中一度拉升至21308.32點，終場收在21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.76%，持續創下歷史新高，成交量4892.53億元，三大法人買超283.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超266.93億元，投信買超17.95億元，自營商賣超（合計）1.49億元，其中自營商（自行買賣）買超34.4億元，自營商（避險）賣超35.9億元。

台積電（2330）今日大漲，早盤以838元跳空開出，盤中一度來到844元，終場漲幅收斂收在839元，上漲14元，漲幅1.69%，股價創下新高，成交量39,389張，貢獻大盤點數約116點。

三大法人 台股 自營商

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