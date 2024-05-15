台股再衝關 21147點收盤續創新高

台北股市15日突破2萬1千點大關，加權股價指數以2萬1147點作收，上漲161點，漲幅0.77％，盤中最高來到到2萬1308點，雙雙續寫天價紀錄，成交量4892億元。盤面上除了電子權值股領軍外，非電族群的航運及金融股也有表現。

台積電挾ADR上漲3.8％，換算台股溢價高達19.39％，股價進逼千元之勢，現股15日跳空上漲，最高攻上844元，寫新天價，終場漲幅收斂後股價以839元作收，上漲14元，對大盤貢獻良多。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，除了台積電，金融股國泰及富邦，航運的萬海股價都有不錯表現。

蔡明翰表示，這波台股上漲有基本面很好的支撐，資金面雖然尚未等來降息，但因聯準會不降反升的訊息已獲得充分澄清，美股及台股短期內都還有走高的機會，市場氣氛偏向樂觀。