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台股漲161點站穩21,100點大關再創新高 台積電漲14元收839元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）15日收839元、漲14元。路透 路透通訊社
台積電（2330）15日收839元、漲14元。路透 路透通訊社

台股15日站上21,100點大關，再創歷史新高，盤中最高21,308.32點，收盤指數21,147.21點，漲161.36點、漲幅0.77%，成交金額4,892.53億元。另外，櫃買指數也走揚，收248.35點、漲0.40點、漲幅0.16%。 台積電（2330）收839元、漲14元。

在台股盤面上，上市類股前三強分別為貿易百貨指數漲1.68%、金融指數漲1.64%、半導體指數漲1.31%。其中，金融保險相關多檔個股紛紛收紅，包括：開發金（2883）、國泰金（2882）、新光金（2888）、中信金（2891）、富邦金（2881）、三商壽（2867）、群益證（6005）等。

AI族群集體也表現強勢，包括世芯-KY、順德、訊芯-KY、創意、聯鈞、同欣店、日月光投控、芯鼎等；矽光子族群也走強，如：上詮、訊芯-KY、聯亞、波若威、聯鈞等；CoWoS概念股的志聖、雷科、信紘科、穎崴、均華等。

在成交量排行榜上，成交量破萬張且股價強勢的個股包括：佳能、上詮、擎亞、昆盈、能率、藍天、所羅門強收漲停；潤泰新、潤泰全、金居、燿華、訊舟、和樁、精英、國喬等。

凱基投顧指出，台股技術面均線、型態、指標、量價皆有利於短多延續。操作建議上，可觀察近期成交金額變化，若能控制於20日均量，約4,420億元之上緩步增加，將最有利於指數穩健墊高，一旦量能單日急增，或數日萎縮，皆是回檔訊號。

觀察台股盤面結構，電子個別族群上，建議留意PC相關、散熱。非電部份，航運股持續是主軸，須留意漲多進入震盪，觀光餐旅、軍工航太、自行車亦有跟進或個股表現，近期回檔的重電、營建若能止跌再攻，將有利於非電持續良性輪動。

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