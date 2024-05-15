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MSCI 成分股納入 志聖、燿華、閎康等股價紅通通

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

MSCI 成分股調整預計5月31日盤後生效， MSCI 並在15日凌晨公布最新半年度調整，志聖（2467）、燿華（2367）與閎康（3587）等獲納入 MSCI 全球中小型指數成份股，帶動股價表現同步上漲，志聖並攻上漲停板。

依據清單，MSCI 中小型新增志聖、皇普（2528）、達麗（6177）、神盾（6462）、第一銅（2009）、富世達（6805）、雲豹能源（6869）、牧德（3563）、閎康、燿華等，志聖、燿華、閎康等相關個股今日盤中表現持續強勢。

志聖為 PCB 與半導體設備商，日前公告2024年4月營收為新台幣4.26億元，年增率125.3%，月減少3.44%。 志聖說明，去年受景氣循環基期較低，今年恢復復甦。

志聖今年前4月累計營收為15.06億元，累計年增率125.26%。志聖表示，今年營運維持先前法說會展望，有望逐季逐步改善，半導體成長幅度較大。

志聖日前已公告擬於泰國設立子公司，實收資本額擬定1.2億泰銖。志聖表示，公司泰國布局初期以營業與售後服務為主。

志聖積極開拓半導體市場，並看好 PCB 大廠東南亞布局帶來的商機。

至於台商車用雷達板龍頭燿華今年營運有轉機，公司今年目標切入 AI 相關高階 HDI 加速卡供貨，外資14日已回補買超2.4萬餘張激勵股價亮燈漲停，終場仍鎖漲停33元，法人看好，燿華擁有多元題材，身為台商車用雷達板龍頭跨足低軌衛星有優勢，且搭上 AI 商機。

燿華歷經去年營運谷底，燿華2024年首季營收已較去年改善，燿華正面看待今年營運，燿華先前預告，全年來看車用 HDI 與低軌衛星較強，相關領域成長幅度較大動能也有望延續至2024年，公司並積極目標2024年切入 AI 相關的高階 HDI 加速卡。

閎康方面則為半導體檢測大廠，日前公布113年第一季財報，營收為新台幣12.06億元，年增5.63%，毛利率30.06%，稅後淨利1.39億元，EPS 2.11元，營收成長獲利略減係因產品組合差異及熊本實驗室訂單延後因素影響。閎康亦同步公布4月營收為新台幣4.13億元，較去年同期成長2.33%。1~4月累計營收為新台幣16.18億元，相較去年同期成長4.77%，主要受於先進製程及先進封裝帶動閎康檢測需求增長。

志聖 燿華

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