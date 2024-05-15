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台股飆新高！這十檔貢獻大盤指數逾200點 台積電最剽悍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股15日開低走高，在權王台積電（2330）領軍下，衝上21,000點。路透
台股15日開低走高，在權王台積電（2330）領軍下，衝上21,000點。路透

美股周二齊漲，那斯達克綜合指數創下收盤新高，標普500指數也接近歷史新高，台股15日開低走高，在權王台積電（2330）領軍下，衝上21,000點，一度衝達21,308.32點，大漲322.47點，再創歷史新高；統計貢獻大盤指數前十名中，金融股有3檔，其餘都是電子股，尤其是台積電就貢獻近150點，超過大盤指數一半的漲點，表現最為剽悍。

美股周二那斯達克綜合指數創下收盤新高，上漲122.94點，漲幅0.8%，收在16,511.18點，刷新4月11日創下的收盤水準；道瓊工業指數上漲126.6點，漲幅0.3%，收39,558.11點；標普500指數漲25.26點，漲幅0.5%，收5,246.68點，也接近歷史新高；費城半導體指數大漲1.7%。

台股15日以20,984.7點開出，下跌1.15點，台積電開高13元發威，領軍台股向上攻，股價以838元開出後一度衝達844元，創下歷史新高，大盤指數也反彈向上，盤中一度衝達21,308.32點，大漲322.47點，各類股上漲居多，電子股占大盤成交比重回升至6成以上，金融股也是大漲的表現。

台股盤中漲幅超過250點，統計貢獻大盤指數前十名包括台積電、國泰金（2882）、富邦金（2881）、緯穎（6669）、日月光投控（3711）、中信金（2891）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯創（3231）、台達電（2308）等，由台積電領軍，包括AI股、千金股、金融股等強漲，都推升大盤指數再創下歷史新高。

台積電是貢獻大盤指數最大的個股，一檔就貢獻超過大盤一半以上的漲點，國泰金及富邦金也分別貢獻超過10點的漲點，合計十檔貢獻漲點超過200點；另外，傳產股則僅有潤泰新（9945）、潤泰全（2915）擠進貢獻大盤漲點前20名中。

台積電 台股

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