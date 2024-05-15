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台股士氣旺盛 透過主動式台股基金把握多頭機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股15日再創歷史高，技術面維持多頭不變，美國企業投資與個人消費穩健、聯準會將於6月起放慢縮表速度，有利增強經濟軟著陸信心。法人建議，台股士氣旺盛，可透過主動式台股基金把握多頭機會。

台股近期族群輪動快，現階段上市櫃企業已公告完畢4月營收，今年第1季財報也陸續公布，強弱族群將逐漸顯現，建議持續關注具中、長期基本面展望佳AI相關概念股。

此外，市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表談話、4月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）報告等通膨數據公布，美股投資人觀望氣氛濃厚。

日盛投信台股投資研究團隊表示，6月將展開的台北國際電腦展，AI相關之上下游供應鏈族群有望持續受到關注。另外，全球消費電子需求於2023年落底，2024年展現復甦契機；而全球晶圓代工營收於2024年有機會出現雙位數成長。

據調研機構統計，2023年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025~2026年AI伺服器出貨破200萬台，而台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關概念股以及第2季展望佳族群可持續留意。

台股 消費者物價指數

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