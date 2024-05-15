台積電早盤飆出844元新天價 市值增達21.88兆

台積電（2330）4月營收創歷史次高，法人推估第2季營運將可達標，董事會通過今年第1季現金股利4元，台積電ADR周二上漲3.8%，收151.95美元，再創收盤新高，台積電15日以838元開高後衝達844元，再創歷史新高價，市值也飆漲至21.88兆元。

美股周二那斯達克綜合指數創下收盤新高，上漲122.94點，漲幅0.8%，收在16,511.18點，刷新4月11日創下的收盤水準；道瓊工業指數上漲126.6點，漲幅0.3%，收39,558.11點；標普500指數漲25.26點，漲幅0.5%，收5,246.68點，也接近歷史新高；費城半導體指數大漲1.7%。

台積電ADR收在151.95美元，再創收盤新高，換算台北股票距1,000元大關不過1.5%之遙，台股15日再創歷史新高，台積電為領軍要角，早盤以838元開出，一度衝達844元，再創歷史新高，盤中漲幅逾1%，貢獻大盤指數超過百點。

台積電4月合併營收2,360.21億元，月增20.9%，創單月歷史次高，增加59.6%；累計今年前4月合併營收8,286.65億元，改寫歷史同期新高，年增26.2%；台積電董事會通過今年第1季擬配發4元現金股利，較先前一次季配息3.5元再提高，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。

台積電預期今年第2季美元營收為196～204億美元，季增3.9～8％， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3元，預估新台幣合併營收將達6,330.8～6,589.2億元，季增6.8～11.1％，毛利率51～53%，將比第1季53.1%略減。