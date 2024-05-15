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MSCI 指數台股權重兩升一降 5月31日收盤生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股在這次MSCI調整權重中，調升0.03%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.73%上調至1.74%，調升0.01%，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09%下調至17.07%調降0.02%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.92%上調至19.95%。最新權重將在5/31收盤生效。

MSCI台灣指數成份股這次新增奇鋐（3017）、華城（1519），刪除力積電（6770）、譜瑞-KY（4966）、南電（8046），指數成分股減少為88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，其權重為0.53%。

權重調降最多為台積電（2330），其權重為47.77%，調降0.2%。 這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加了0.48%；而本次權重調降最多為中國大陸，權重降低0.38%，其餘國家權重變化不大。

MSCI 新興市場指數

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