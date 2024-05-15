台積電開高13元發威 台股開盤小跌1點旋即衝過2萬1再創新高

台股15日開盤，下跌1.15點，開盤指數為20,984.7點，隨後上漲逾百點，衝過21,000點再創新高。台積電（2330）開盤價為838元，上漲13元。

群益投顧表示，補量上攻創新高，技術面延續多頭，有利繼續挑戰21,000點。整數關卡過高易有賣壓，留意量能續航力，操作勿過度追高。

操作題材可留意：

1.信賴產業輪動表態，軍工族群接棒起跑─準總統賴清德期許台灣無人機產業2030年產值達400億元，被喻為無人機、航太推手的顧立雄將接任國防部長，國防部六款無人機標案第1階段資格標5月20日截止送件，軍工整理後接棒表態。

2.車險龍頭擴大採用，AM零件淡季不淡─北美車險大廠擴大採用AM零件提升客戶備貨意願，AM汽車零件不僅第1季財報亮麗，4月淡季仍延續成長動能，東陽、帝寶4月營收創同期高，年增逾兩成，堤維西、永新-KY也寫同期新高。

周二（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,558.11點，上漲126.6點、漲幅0.32%；S&P500指數上漲0.48%；那斯達克指數上漲0.75%；費半指數上漲1.68%。台積電ADR上漲3.8%，收在151.95美元，再創收盤新高，換算台北交易股票相當於985元，較台北交易溢價為15.9%。

投資人因聯準會（Fed）鮑爾的談話感到放心，一面消化周二公布的數據並觀望周三關鍵的消費者物價指數報告。標普500指數距3月28日創下的收盤水準只差0.1%。道瓊工業指數較3月28日創下的收盤紀錄不到1%。美國10年期公債殖利率收低至4.444%。

三大法人周二集中市場合計買超288億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超219.2億元，投信買超47.8億元，自營商（自行買賣）買超7.3億元，自營商（避險）買超13.5億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.56億元偏多部位，自營商則布局0.39億元偏多部位。兩主力皆小幅偏多操作，中性偏多看待。選擇權未平倉部分，5月月選價平近九檔賣權最大未平倉上升200點至20,700點，買權最大未平倉仍為21,100點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼887口空單，日盤則大幅減碼5,031口空單，未平倉淨空單降至-6,861口；十大特定法人減碼2,943口空單至-1,170口。外資空單顯著減碼，淨未平倉空單減碼至萬口之下，中性偏空看待。十大特法減碼空單，中性偏空看待。

周二台指期緩漲創高，成功吞噬周一高點，確認前高由壓力轉為支撐，有利台指延續漲勢。近期期權籌碼未見偏多，但偏空部位顯著減碼，有利台指延續緩漲格局。