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長榮（2603）每股盈餘8.14元…網喊完了？ 專家：嫌太少可以去比較台積電

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
長榮海運。長榮海運提供 黃淑惠
長榮海運。長榮海運提供 黃淑惠

股市爆料同學會．秦暢秋】

所以我討厭PTT，因為裡面87%大腦功能有問題

「今天長榮公告最新首季獲利，毛利189億元，營業利益156億元，歸屬於母公司業主淨利為173億8224萬元，每股盈餘為8.14元。長榮去年同期歸屬於母公司業主淨利僅50億4271萬元，今年第一季年增244%。長榮去年第1季時的每股盈餘為2.38元。

消息一公布後，ptt網路社群一片哀鴻遍野。有網友說「完了」、 「船要沈了」、「長期持有航運預估的最低值…難怪尾盤倒一波」、「股價看的是fu糗 明天一根大棒棒」、「長榮海是陽明股價幾倍... 獲利又是幾倍 自己換算。不過也有網友認為符合預期「8.14可能是符合預期 但目前符合預期就是跌」、「是不是有人期待太高了」。」

在此先聲明，如果你喜歡用PTT，但也認為這些人說的有問題，那你肯定是另外的13%，具有高度智慧與思辯能力的菁英人士。

很抱歉，秋哥認為估10元和淨值225元，己經很低估了，但結果變高估，還是要認錯，並找出估錯的原因到底在哪裡。第一季長榮的淨值4734.3億，以股本213.67計，每股淨值是221.57元，較前期207.85，等於淨值增加13.72，EPS只有8.14，等於非淨值的增加是5.58元，可上一季EPS1.56，淨值卻少了5.82，等於7.38淨值因匯差等原因消失了，這季只補了一部份回來。

8.14秋哥不滿意，是因為照過去的經驗看，絕對不只賺這麼少，而且秋哥估的準度一向不太差。但很抱歉，財報是秋哥的弱點，本季財報的問題秋哥處理不來，羅漢哥等大師會看出其中的一些貓膩，各位不妨去看看他們的說法，看來單季要破10只能等下一季了。

但是，要靠北長榮8.14太少的，請去看一下，825的台積電，只有8.7，512的華碩，只有7.33，還有一堆沒有8.14，股價都比天還要高的股票。覺得長榮8.14太少的，覺得長榮一年沒配70就是不及格的，今天趕快賣一賣下船吧，別再抱怨了。

至於PTT上那些人，要不是看到新聞，秋哥還真懶得理。那些人肯定半張長榮都沒有，只會在那邊靠夭一些風涼幹話，偏偏記者就喜歡引用這些人，一點參考價值都沒有的幹話做為內容。同學會裡高手這麼多，有船票的這麼多，跑去問PTT鄉民，這和警察辦案不去問當事人，然後跑去外縣市問路過鄉民的幹話，有什麼不一樣？

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文：所以我討厭PTT，因為裡面87%大腦功能有問題

台積電 航運股 華碩 長榮

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