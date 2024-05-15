快訊

00878股價連3日創新高！每單位配息0.51元、年化配息率9% 存股族樂歪

美加徵對中關稅…拜登重批北京「補貼竊取」 轟川普：餵養他們很久了

音樂串流平台分潤不公！英國政府如何援救創作者？

AI 題材助攻 台股科技基金前十強雙位數正報酬

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
台中銀投信表示，自ChatGPT發表後，相關AI概念股備受注目。路透
台中銀投信表示，自ChatGPT發表後，相關AI概念股備受注目。路透

今年台股站上2萬點，屢創歷史新高，台股基金表現也不遑多讓，根據投信投顧公會統計至4月底，台股科技基金今年來表現前十強平均績效為16.0%，同期間那斯達克指數漲幅約4.3%，台廠AI供應鏈具全球競爭力，台股科技基金表現值得期待。

據投信投顧公會統計至4月底資料，前十強台股科技基金近三個月、今年來平均表現分別為9.4%、16.0%，近期受美國利率政策消息，使股市波動加大，主動型基金擇時選股，彈性應對市場波動。聯準會(Fed)主席鮑爾已明確表示不會採取升息來解決頑固通膨，加上美國為全球最大消費市場，若通膨趨緩，降息有機會提升消費意願，有助台灣AI 相關新興科技產品出口動能。

台中銀投信表示，自ChatGPT發表後，相關AI概念股備受注目，投資操作上，以挑選名牌包為例，相較最高價位的愛馬仕，買LV或CHANEL的CP值更高，運用在選股策略上，從相同族群的AI供應鏈當中，挑選一樣有成長前景，但相對便宜的股票，勝過在沒把握的族群跟風追逐，得以因應多變的市況，未來看好AI新興應用相關產業，例如高效能晶片和伺服器的演進使熱功耗增加，散熱規格提升及PCB板層數提高之受惠股。

AI 台股

延伸閱讀

AI 升級潮！台股科技基金成長動能強勁

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

美4月PPI衝高 增幅超預期 凸顯Q1通膨升高未必只是短暫現象

股東會題材 台股下波重點

相關新聞

AI 題材助攻 台股科技基金前十強雙位數正報酬

今年台股站上2萬點，屢創歷史新高，台股基金表現也不遑多讓，根據投信投顧公會統計至4月底，台股科技基金今年來表現前十強平均...

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

520倒數計時，台股昨（14）日在三大法人與市場買盤紛紛點火五大信賴產業，包括人工智慧（AI）、半導體、軍工等族群均強勢...

股東會題材 台股下波重點

520之前，台股氣勢如虹，大盤持續挑戰21,000點，漲勢超過法人預期。520之後，台股還能守穩2萬點以上嗎？法人認為，...

大摩按讚AI鏈 八台廠利多

輝達超級晶片GB200近來全球關注度日漸加溫。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，2025年...

軍工概念股 多頭點火

台股昨（14）日震盪盤高，持續向21,000點關卡靠攏，盤面類股良性輪動，龍德造船（6753）、雷虎等軍工概念股挾520...

華南e指沖 下載量高成長

華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App推出後大受投資人歡迎，短短四個月下載量成長率突破102.1%，交易戶數也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。