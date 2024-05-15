AI 題材助攻 台股科技基金前十強雙位數正報酬

今年台股站上2萬點，屢創歷史新高，台股基金表現也不遑多讓，根據投信投顧公會統計至4月底，台股科技基金今年來表現前十強平均績效為16.0%，同期間那斯達克指數漲幅約4.3%，台廠AI供應鏈具全球競爭力，台股科技基金表現值得期待。

據投信投顧公會統計至4月底資料，前十強台股科技基金近三個月、今年來平均表現分別為9.4%、16.0%，近期受美國利率政策消息，使股市波動加大，主動型基金擇時選股，彈性應對市場波動。聯準會(Fed)主席鮑爾已明確表示不會採取升息來解決頑固通膨，加上美國為全球最大消費市場，若通膨趨緩，降息有機會提升消費意願，有助台灣AI 相關新興科技產品出口動能。

台中銀投信表示，自ChatGPT發表後，相關AI概念股備受注目，投資操作上，以挑選名牌包為例，相較最高價位的愛馬仕，買LV或CHANEL的CP值更高，運用在選股策略上，從相同族群的AI供應鏈當中，挑選一樣有成長前景，但相對便宜的股票，勝過在沒把握的族群跟風追逐，得以因應多變的市況，未來看好AI新興應用相關產業，例如高效能晶片和伺服器的演進使熱功耗增加，散熱規格提升及PCB板層數提高之受惠股。