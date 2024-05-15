MSCI 調整台股名單全公布 半導體、營建、綠電大贏家
MSCI明晟公布最新季度調整，台股成為大贏家，MSCI全球指數新增兩檔、剔除三檔，MSCI中小型指數暴增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多；調整後成分股將於5月31日生效，法人建議想要搭轎被動型基金建倉順風車的投資人，除考量相關新增股的股價位階外，還應考慮外資持股水位，外資現階段持股仍低者，受惠空間較大，如持股水位已高，受惠空間相對小。
MSCI全球指數新增華城（1519）、奇鋐（3017）等兩檔，剔除南電（8046）、譜瑞-KY（4966）、力積電等三檔；MSCI中小型新增28檔，新增檔數僅次於印度的29檔，這次入列的個股包括名軒（1442）、晶焱（6411）、昱展新藥、皇普（2528）、達麗（6177）、神盾（6462）、第一銅（2009）、富世達、崇友（4506）、泓德能源、海悅（2348）、華榮（1608）、雲豹能源、國統（8936）、順藥（6535）、牧德（3563）、閎康（3587）、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝（6189）、金麗科（3228）、辛耘（3583）、全家（5903）、櫻花（9911）、燿華（2367）、元大期（6023）、永信建（5508）。
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