快訊

00878股價連3日創新高！每單位配息0.51元、年化配息率9% 存股族樂歪

美加徵對中關稅…拜登重批北京「補貼竊取」 轟川普：餵養他們很久了

音樂串流平台分潤不公！英國政府如何援救創作者？

MSCI 調整台股名單全公布 半導體、營建、綠電大贏家

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

MSCI明晟公布最新季度調整，台股成為大贏家，MSCI全球指數新增兩檔、剔除三檔，MSCI中小型指數暴增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多；調整後成分股將於5月31日生效，法人建議想要搭轎被動型基金建倉順風車的投資人，除考量相關新增股的股價位階外，還應考慮外資持股水位，外資現階段持股仍低者，受惠空間較大，如持股水位已高，受惠空間相對小。

MSCI全球指數新增華城（1519）、奇鋐（3017）等兩檔，剔除南電（8046）、譜瑞-KY（4966）、力積電等三檔；MSCI中小型新增28檔，新增檔數僅次於印度的29檔，這次入列的個股包括名軒（1442）、晶焱（6411）、昱展新藥、皇普（2528）、達麗（6177）、神盾（6462）、第一銅（2009）、富世達、崇友（4506）、泓德能源、海悅（2348）、華榮（1608）、雲豹能源、國統（8936）、順藥（6535）、牧德（3563）、閎康（3587）、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝（6189）、金麗科（3228）、辛耘（3583）、全家（5903）、櫻花（9911）、燿華（2367）、元大期（6023）、永信建（5508）。

MSCI 譜瑞

延伸閱讀

AI 升級潮！台股科技基金成長動能強勁

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

股東會題材 台股下波重點

台股基金熱 法人喊買

相關新聞

長榮（2603）每股盈餘8.14元…網喊完了？ 專家：嫌太少可以去比較台積電

要靠北長榮8.14太少的，請去看一下，825的台積電，只有8.7，512的華碩，只有7.33，還有一堆沒有8.14，股價都比天還要高的股票。

AI 題材助攻 台股科技基金前十強雙位數正報酬

今年台股站上2萬點，屢創歷史新高，台股基金表現也不遑多讓，根據投信投顧公會統計至4月底，台股科技基金今年來表現前十強平均...

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

520倒數計時，台股昨（14）日在三大法人與市場買盤紛紛點火五大信賴產業，包括人工智慧（AI）、半導體、軍工等族群均強勢...

股東會題材 台股下波重點

520之前，台股氣勢如虹，大盤持續挑戰21,000點，漲勢超過法人預期。520之後，台股還能守穩2萬點以上嗎？法人認為，...

大摩按讚AI鏈 八台廠利多

輝達超級晶片GB200近來全球關注度日漸加溫。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，2025年...

軍工概念股 多頭點火

台股昨（14）日震盪盤高，持續向21,000點關卡靠攏，盤面類股良性輪動，龍德造船（6753）、雷虎等軍工概念股挾520...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。