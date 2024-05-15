股東會題材 台股下波重點

520之前，台股氣勢如虹，大盤持續挑戰21,000點，漲勢超過法人預期。520之後，台股還能守穩2萬點以上嗎？法人認為，台股受惠於基本面、政策面、題材面等各方加持，不論是外資或內資，法人或散戶，都將形成多頭活水。

華南投顧董事長儲祥生指出，美國聯準會（Fed）雖然可能延後降息，但至少不升息，加上美股科技股財報不錯，激勵美股上漲。只要美股不跌，台股就沒有問題，外資就會進來，光是買超台積電（2330）推動股價收紅，對大盤的貢獻度就很高了。

在內資方面，儲祥生認為，只要台股多頭格局還在，投資人就會還想留在場子裡，只是轉換不同的標投資，這也有助於資金在不同族群之間健康輪動，包括金融、航運、軍工等都有表現，接下來可能輪到整理已久的人工智慧（AI）族群。

統一投顧董事長黎方國指出，歷史經驗顯示，在520之後一個月台股易漲難跌，有政策面的支撐，投資心態還是偏多。另外，進入股東會旺季，股東會對行情也是很大的支撐；ETF也可望形成活水。