台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

520倒數計時，台股昨（14）日在三大法人與市場買盤紛紛點火五大信賴產業，包括人工智慧（AI）、半導體、軍工等族群均強勢表態下，指數震盪盤堅，終場大漲128點、收20,985點，再攀歷史新高，成交量則擴張至4,766億元，呈現價漲量增格局。

台股昨日寫下三大亮點，首先是加權指數盤中最高20,994點與收盤點位20,985點，雙雙創歷史新高；二，集中市場市值衝上67.03兆元，改寫歷史新猷；三，台積電（2330）漲6元，收在昨日最高價825元，創歷史新高，總市值衝高到21.39兆元，也是史上最高。

美國費半指數13日漲0.3%，激勵台股開盤後一路走高，盤中最高來到20,994點，距離21,000點大關僅一步之遙，盤面上，電子股以電腦類股指數大漲3%最搶眼，指標股華碩強勢漲停，收在512元的歷史高價；IC設計族群則由世芯-KY、聯發科領軍，分別大漲7.5%、3.5%；千金股表現更是亮麗，除川湖、亞德客-KY收平盤外，其他都收紅，其中弘塑、M31重新站回千元以上，使千金股檔數從12檔增加至14檔。

非電族群則以運輸類股指數漲2.1%最強勢，航運股成交占大盤比重從前一日的20.2%繼續提升到23.3%。長榮成交金額359.6億元，陽明成交344.6億元，分居台股個股成交第一、二名，萬海以222.6億元的成交金額排第四名，緊追第三名台積電的243億元。

軍工族群表現也是可圈可點，以造船及無人機概念股最優。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超288億元。其中，外資買超219.2億元，連三買；投信買超47.8億元，連22買；自營商由賣轉買超20.9億元。八大公股行庫券商賣超39.4億元，連三賣。

這波漲勢超出法人預期，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，美股及台股科技股財報出色，激勵台股連三漲，權值股及大盤指數迭創新高。

近期要觀察的重點包括：MSCI季度調整、台股第1季季報、輝達財報、COMPUTEX台北國際電腦展等。