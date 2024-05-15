快訊

廣達「員工分紅」金額曝光 10月入袋...較去年增逾29%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

520倒數計時，台股昨（14）日在三大法人與市場買盤紛紛點火五大信賴產業，包括人工智慧（AI）、半導體、軍工等族群均強勢表態下，指數震盪盤堅，終場大漲128點、收20,985點，再攀歷史新高，成交量則擴張至4,766億元，呈現價漲量增格局。

台股昨日寫下三大亮點，首先是加權指數盤中最高20,994點與收盤點位20,985點，雙雙創歷史新高；二，集中市場市值衝上67.03兆元，改寫歷史新猷；三，台積電（2330）漲6元，收在昨日最高價825元，創歷史新高，總市值衝高到21.39兆元，也是史上最高。

美國費半指數13日漲0.3%，激勵台股開盤後一路走高，盤中最高來到20,994點，距離21,000點大關僅一步之遙，盤面上，電子股以電腦類股指數大漲3%最搶眼，指標股華碩強勢漲停，收在512元的歷史高價；IC設計族群則由世芯-KY、聯發科領軍，分別大漲7.5%、3.5%；千金股表現更是亮麗，除川湖、亞德客-KY收平盤外，其他都收紅，其中弘塑、M31重新站回千元以上，使千金股檔數從12檔增加至14檔。

非電族群則以運輸類股指數漲2.1%最強勢，航運股成交占大盤比重從前一日的20.2%繼續提升到23.3%。長榮成交金額359.6億元，陽明成交344.6億元，分居台股個股成交第一、二名，萬海以222.6億元的成交金額排第四名，緊追第三名台積電的243億元。

軍工族群表現也是可圈可點，以造船及無人機概念股最優。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超288億元。其中，外資買超219.2億元，連三買；投信買超47.8億元，連22買；自營商由賣轉買超20.9億元。八大公股行庫券商賣超39.4億元，連三賣。

這波漲勢超出法人預期，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，美股及台股科技股財報出色，激勵台股連三漲，權值股及大盤指數迭創新高。

近期要觀察的重點包括：MSCI季度調整、台股第1季季報、輝達財報、COMPUTEX台北國際電腦展等。

台積電 台股

延伸閱讀

台股收盤創高 11檔台股ETF漲逾1%吸睛、這檔成交量最熱

M31、弘塑、鈊象盤中重返千元 台股現15千金

航運股「急衝漲停」只是剛開始？網憂出貨訊號來了

00940成分股將調整！ 女子：立刻想靠高股息ETF大賺一波或許根本不適合你

相關新聞

台股520行情熱 三大法人同步敲進…信賴產業夯

520倒數計時，台股昨（14）日在三大法人與市場買盤紛紛點火五大信賴產業，包括人工智慧（AI）、半導體、軍工等族群均強勢...

股東會題材 台股下波重點

520之前，台股氣勢如虹，大盤持續挑戰21,000點，漲勢超過法人預期。520之後，台股還能守穩2萬點以上嗎？法人認為，...

大摩按讚AI鏈 八台廠利多

輝達超級晶片GB200近來全球關注度日漸加溫。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，2025年...

軍工概念股 多頭點火

台股昨（14）日震盪盤高，持續向21,000點關卡靠攏，盤面類股良性輪動，龍德造船（6753）、雷虎等軍工概念股挾520...

華南e指沖 下載量高成長

華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App推出後大受投資人歡迎，短短四個月下載量成長率突破102.1%，交易戶數也...

就市論勢／低軌衛星鏈、金控 搶鏡

加權指數昨（14）日漲128點收20,985點。近期航運股成交比重拉升至二成以上，似乎2021年航海王行情重新上演。電子股成交比重低迷，除了權值股上漲拉升指數，大多個股表現平淡，甚至第1季財報公布後反而出現修正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。