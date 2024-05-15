大摩按讚AI鏈 八台廠利多
輝達超級晶片GB200近來全球關注度日漸加溫。摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，2025年訂單與供應鏈分配仍有待確定。台系供應鏈中，看好台積電（2330）、京元電、信驊、鴻海、廣達、緯創、台達電、川湖等八大台廠，均給予「優於大盤」評等。
大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，GB200 DGX/MGX伺服器系統正進行設計微調與各種測試，估計要數個月的時間，才能確定2025年訂單與供應鏈分配。不過，施曉娟預估，根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年估有42萬顆GB200送至下游市場，明年約有150萬至200萬顆產出，從上游出貨到下游組裝約有一季落差。
施曉娟預估，GB200 DGX NVL72機架系統將在今年第4季出貨400台。到2025年，DGX NVL72伺服器機架從上半年開始出貨，全年預估量產2萬台。
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