大摩：輝達 GB200 明年將出貨90萬顆 按讚八大台廠

輝達超級晶片GB200近來全球關注度日漸加溫。摩根士丹利證券在最新釋出的「AI供應鏈產業」報告中指出，2025年GB200超級晶片的出貨量將達90萬顆。台系供應鏈中，看好台積電（2330）、京元電、信驊、鴻海、廣達、緯創、台達電、川湖等八大台廠，均給予「優於大盤」評等。

報告指出，GB200 DGX/MGX伺服器系統正進行設計微調與各種測試，估計要數個月的時間，才能確定2025年訂單與供應鏈分配。大摩預估，根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年估計將有42萬顆GB200送至下游市場，明年則約150-200萬顆的產出水準。從上游出貨到下游組裝，約有一季的落差，估計2025年GB200超級晶片的總出貨量將達90萬顆。

大摩預估，GB200 DGX NVL72機架系統將在今年第4季開始出貨400台機架，先在超大規模雲端業者運作。到2025年，DGX NVL72伺服器機架從上半年開始出貨，全年預估量產2萬台；MGX NVL36伺服器機架從年中開始出貨，全年預估出貨1萬台。

大摩認為，在台廠半導體供應鏈，GB200主要受惠者包括晶圓代工廠台積電（目標價928元）、測試廠京元電（110元）、遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（3,800元）。

至於AI伺服器硬體相關台廠，大摩最愛緯創，維持目標價158元，估計緯創在GB200的容量市占將比B100高出30%。緯創是GB200運算板的兩大供應商之一，大摩目前預估緯創的市占率可達約35%，平均售價約2,300美元。

另外，鴻海及廣達是GB200 DGX/MGX伺服器系統的ODM廠，大摩給予的目標價分別為210元、305元。台達電提供電源及液冷散熱解決方案，目標價355元；川湖是伺服器滑軌大廠，目標價1,650元。