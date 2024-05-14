就市論勢／低軌衛星鏈、金控 搶鏡

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（14）日漲128點收20,985點。近期航運股成交比重拉升至二成以上，似乎2021年航海王行情重新上演。電子股成交比重低迷，除了權值股上漲拉升指數，大多個股表現平淡，甚至第1季財報公布後反而出現修正。

AI股維持在強勢格局的還是在散熱上，最近組裝廠開始轉強，包含機殼、板卡廠等也是，可能要留意類股輪動情況。

投資建議

指數雖維持高檔，但個股表現並非一致，須留意風險。第2季明顯較有機會表現的是低軌衛星供應鏈，包含PCB、關鍵零組件等。綜觀航運業，貨櫃追高風險較大，散裝及航空可多留意。

雖發生時空背景不同，但短期供給失衡導致這波運價上漲，關鍵在紅海危機何時解除。近兩年貨櫃供需結構明顯供過於求，但中東衝突未解，蘇伊士運河受到胡塞武裝組織干擾，船隻必須繞過非洲南端，造成運價急漲。目前為貨櫃航運旺季，若中東衝突或護航沒有獲得解決，可能第2季依然會面臨高運價。若問題解決，貨櫃運價可能就一瀉千里，會是最大風險。

相對於貨櫃，散裝運價同樣因紅海危機上漲，不過散裝航運供需結構遠優於貨櫃，運價韌性強過貨櫃，可提供良好獲利支撐。

航空股第1季財報表現優於預期，第2季油價與第1季差異不大，客貨運兩旺使航空業利潤能延續到第2季，加上殖利率保護，有機會持續表現。

金融股在高殖利率帶動下突破今年新高。幾檔龍頭金控公布第1季及4月獲利，紛紛創下佳績，金控股具有高殖利率及成長性，是相當好的投資標的。

財報 高殖利率

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