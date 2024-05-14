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華南e指沖 下載量高成長

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南e指沖主打直覺式操作介面，業界首創「雙視窗下單」，讓投資人在同一個畫面同時掌握行情走勢與進行下單操作，快速應對股市波動，掌握投資每秒鐘。 華南永昌證券/提供
華南e指沖主打直覺式操作介面，業界首創「雙視窗下單」，讓投資人在同一個畫面同時掌握行情走勢與進行下單操作，快速應對股市波動，掌握投資每秒鐘。 華南永昌證券/提供

華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App推出後大受投資人歡迎，短短四個月下載量成長率突破102.1%，交易戶數也成長70.6%，華南永昌近八成新客戶，開戶時選擇華南e指沖作為交易首選，每周均有近3萬名用戶使用華南e指沖交易，且新戶使用華南e指沖的交易量也遠大於原預估的交易量。

為精準回應客戶需求，華南永昌證券歷時兩年自主研發「華南e指沖」App已於去年12月18日上市。華南e指沖主打直覺式的操作介面，下單操作便利、快速，讓投資人一手掌握所有資訊，掌握投資每秒鐘。根據華南永昌證券統計，華南e指沖的下載量及交易戶數有顯著成長。

華南e指沖的交易量表現亮眼，為服務更多客戶，華南永昌證券從今年5月1日起推出小額投資大財富活動，超過200檔的ETF及個股，只要1,000元就能當股東、領股利；不僅如此，單筆定期定額萬元(含)以下，手續費均一價，鼓勵喜歡定期定額的存股族，以更方便和優惠的方式累積財富。

華南e指沖獲得市場好評，華南永昌證乘勝追擊，目前正緊鑼密鼓地強化產品完整性，預計在2025年將複委託交易、帳務及股務活動等功能建置於華南e指沖App。

為了提供投資人更全面及完整的市場資訊，華南永昌證券評估資料豐富性、準確度，目前已跟標普全球（S&P Global）簽訂合作協議，成為台灣第一家使用S&P Global市場資訊的證券商。未來華南e指沖將能夠使用S&P Global的資料庫，並由華南永昌證的專業團隊編排資料庫裡的美、港、陸、日、台市場資訊，提供投資人淺顯易懂且完善的市場訊息。

華南e指沖是華南永昌證券回應客戶期待的第一步，華南永昌證的長期目標是希望打造一個行動投資不間斷的投資環境，並將持續完善華南e指沖的功能及相關服務，協助投資人提高投資勝率、降低投資風險。

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