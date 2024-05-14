證交所引資 十大咖助陣

證交所積極與海外機構投資人溝通，繼3、4月赴海外辦理實體引資後，本月13日至20日攜手永豐金證券共同舉辦「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」線上引資活動，邀請鴻海（2317）、國巨、奇鋐等十家重量級上市公司與會。

證交所此次邀請出席的十家公司，包括：鴻海、國巨、研華、奇鋐、創意、致伸、聯茂、旭隼、樺漢，以及甫掛牌的巧新等。

巧新科技設立初期以鍛造腳踏車零件及高爾夫球頭為主，於2000年完成設置雲林廠後，開始進入鍛造鋁圈領域，因汽車原廠認證程序繁複且嚴格，須經原廠審查程序通過後，才能列入合格供應商名單，自2000年起至今已為40多個汽車品牌開發生產2,225輪圈款式，並已出貨超過1,000萬顆輪圈，主要客戶包括台灣豐田通商、JLR、Porsche、BMW及Mercedes-Benz等各大汽車品牌。

「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」13日以ESG為主軸之開幕專題演講，除邀請證交所副總經理陳麗卿開場致詞外，證交所及永豐投顧分別演講「推動台灣資本市場的ESG變革」與「投資人與企業面對碳費徵收的風險與機會」，向海外機構投資人推廣台灣資本市場ESG亮點。

除專題演講外，14日至20日舉行十場上市公司與機構投資人會議，聚焦AI相關議題，展現台灣上市櫃公司在AI供應鏈的關鍵角色。

自2023年起，證交所靈活運用實體與線上並行方式，接觸全球投資人。除實體赴海外拜會機構投資人與辦理實體引資，以及採線上引資外，接下來證交所仍將透過多元方式，暢通與外資機構投資人之溝通管道，期待能將讓世界看見台灣。

證交所表示，本次活動專題演講內容影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&SinoPac」，投資人可隨時聽取簡報。

證交所將持續創新引資型態，推廣台灣資本市場興革措施，落實國際連結。