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營業費用增加 生技股王保瑞第1季獲利減少3成

中央社／ 台北14日電

生技股王保瑞藥業今天公告第1季財報，營收為新台幣28.57億元，稅後純益為新台幣7.16億元，年減31.1%，每股純益（EPS）7.07元。

保瑞指出，獲利減少是因併入晨暉生技，使銷售、管理和研發等各項營業費用都增加所致。此外，全球市場銷售業務在美國新增品牌新藥銷售營收，需繳交年度相關規費，也導致第1季銷售費用相較去年同期增加。

保瑞集團董事長盛保熙表示，美國藥業Upsher-Smith Laboratories在今年4月成為保瑞集團旗下一員，這次併購為保瑞集團在進軍全球市場，奠定另一個成長基石。

他表示，保瑞未來會將重點放在進行美國市場銷售業務的整合，透過整合雙方現有產品組合和研發項目，提升營運效率。Upsher-Smith Laboratories通路品牌學名藥將為保瑞集團原有的市場銷售業務提供競爭優勢，同時分散傳統學名藥風險。

為了加快資源整合並提升利潤效益，保瑞集團已將原定於今年第3季進行的產品和存貨整合提前至第2季，希望在提升營運效率的同時增強整體獲利能力。

保瑞表示，今年全球委託研發暨代工製造服務截至4月底已增加4個新專案，預計今年將協助旗下客戶在全球市場上推出至少15個商業量產產品，營業目標保持不變，展望樂觀。

保瑞集團旗下的晨暉生技，在今年第1季進軍海外市場，與全球最大的發酵原料製造商Lesaffre樂斯福集團旗下的Gnosis by Lesaffre合作，共同推出創新產品「MenaQ7 Metabolic」，瞄準全球市場超過20億美元的商機。

景德製藥的眼藥新藥在第1季收到美國FDA核發藥證通知，預計將於今年中進軍美國市場，將是景德製藥成立以來第一個為美國市場製造並出口的眼藥產品，將大幅提升保瑞集團在國際眼科用藥代工市場中的能見度，同時也為全球CDMO（委託開發暨製造服務）業務增長，帶來新的動力。

保瑞 新台幣 美國

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