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興富發財報／第1季 EPS 0.32元 下半年將有多筆建案完工交屋

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）14日公告，第1季稅後純益5.93億元，年減42％；每股稅後純益（EPS）0.32元。興富發指出，今年第1季可認列的建案不多，大部分的案量都要等到下半年才會完工交屋。

興富發今年有住宅4案、商辦1案可完工認列，包括「站前新銳」、「愛琴海」、「愛情河左岸」、「文心愛悅」及商辦案「興富發T1」，其中「文心愛悅」已經開始陸續交屋，其餘則要等到第3季起才會開始交屋認列，且住宅案部分幾乎都已經完銷或接近完銷，因此下半年營運將急起直追，而位在內湖的商辦案「興富發T1」則採先建後售模式，2月開始銷售後，目前已售3、4成，未來賣一戶就可以認列一戶。

除了住宅案外，興富發近年積極布局商辦領域，更看好中小坪數辦公室需求，推出總銷80億元的微型商辦「市政萬象廣場」，興富發指出，該商辦案目前銷售狀況不錯，將持續觀察市場需求，未來集團手上現有的商業區土地可能會規劃成微型商辦模式。

法人指出，近期新青安政策，刺激房市買氣，尤其以低總價住宅最為熱絡，另一方面，商用不動產受惠台商回流、青年創業等，市場也相當熱絡，且近年政府祭出不少打房政策但「打住不打商」，多少也讓資金流向商用不動產，加上返台資金即將解禁，未來有望持續活絡，而以住宅、商辦兩大並進的興富發將可直接受惠。

展望未來，興富發到2029年新屋完工金額總計將達4,485億元，今年五大案合計完工量約359億元，營運將漸入佳境，可較去年成長，2025、2026年起更將有800億元以上的新屋完工金額，2027年則來到最高峰的1,131億元。至於目前土地庫存量方面，有約2.5萬坪，總銷約809億元。

商辦 興富發

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