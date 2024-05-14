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外資大買台股逾200億元 近8日買超榜首逾20萬張

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股14日開低走高，盤中一度拉升至20994.53點，終場收在20985.85點，盤中、收盤皆創歷史新高，上漲128.14點，成交量4,692.58億元，三大法人買超284.05億元。外資買超219.21億元，其中外資買超陽明海運（2609）最多，總計買超超過7萬張，連續八日買超逾20萬張。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超219.21億元，投信買超43.87億元，自營商買超（合計）20.95億元，其中自營商（自行買賣）買超7.38億元，自營商（避險）買超13.57億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是陽明、群益科技高息成長、燿華、英業達、長榮、長榮航、仁寶、新興、統一高息動能、華航。

陽明今日應證交所要求公布4月獲利自結財報，營收為149.4億元，年增率35.33%，稅後純益為29.77億元，年增率91.63%，每股稅後純益為0.84元。

陽明今日開高走高，早盤以68.1元開出，盤中一度拉升至漲停73.2元，後續漲幅收斂，終場收在71.3元，創下2022年9月以來新高價，外資今大買超過7萬張，位居榜首，近8日共計買超207,928張。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是中信金、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、緯創、群益台灣精選高息、大同、聯電、潤泰新、元大金、第一金。

外資 陽明海運

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