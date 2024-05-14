雲豹能源財報／認列子公司訴訟損失 第1季每股虧0.02元

國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源（6869）14日召開董事會，通過2024年度第一季財報，合併營收為新台幣10.02億元，年增6.7%。另外，因本公司旗下水處理子公司煒盛環科在雲豹能源入主前之訴訟落幕，於第一季提列一次性訴訟損失，使得單季營業淨損為新台幣1,565萬元，歸屬母公司淨損為新台幣204萬元，每股淨損為新台幣0.02元。

雲豹能源自2021年啟動多元再生能源布局，從太陽光電跨入風電、儲能、綠電交易、水處理等領域，目前更將觸角拓展至循環經濟領域，以綠色能源、環境保護、循環經濟為三大發展主軸。

本公司今年第一季合併營收為新台幣10.02億元，工程收入佔營收比重58%，其中儲能工程營收持續成長，水處理工程營收更呈現倍數成長，年增291%，佔總營收19%。此外，在國內各大企業綠電需求遽增下，綠電交易成長更為強勁，本公司第一季綠電交易營收年增率達478%，貢獻25%營收，成為持續、穩定營收來源。

全球氣候異常愈趨頻繁，美國時代雜誌今年初以「2024年必須是氣候行動快速成長的一年」對國際提出呼籲，雲豹能源為厚實集團競爭力，積極布局永續發展項目。雲豹能源總經理趙書閔表示，太陽光電、儲能、水處理及綠電交易仍是今年營收成長主要動能，尤其綠電交易事業已展現優異成果，旗下天能綠電今年1月至4月所發放太陽光電之綠電憑證數量排名第一名，成為國內市占第一售電業者，今年集團全年營收可望持續創新高。

展望未來，除了本業工程收入穩健成長，集團營收來源也將多元化。旗下煒盛環科今年4月奪下「台北市濱江水資源再生中心」新台幣98.88億元標案，持續強化水處理事業版圖的同時，本公司也將發展水處理結合太陽光電、儲能之複合式案場，整合集團資源，並維持穩定獲利。

另外，雲豹能源今年積極發展海外投資，著眼台商至東南亞設廠建置屋頂型太陽光電設備為先，進而發展風電、儲能等項目，藉由複製台灣成功綠能發展經驗，推進集團整體獲利表現提升之目標，成為循環經濟永續發展之區域領導者。