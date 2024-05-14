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走著瞧-創財報／第1季獲利大增五倍 目標今年獲利倍數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技業者走著瞧-創（6902）14日董事會通過2024年第1季財報，獲利大增五倍，目標今年獲利倍數成長。

走著瞧（Gogolook）第1季營收2億元，季減2%，年增14%；營業利益200萬元，較前轉虧為盈，年增14%；歸屬母公司淨利1,200萬元，較上季轉虧為盈，較去年同期成長503%，每股純益0.36元。

Gogolook表示，在積極拓展海外市場下，觀察Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在三月初個資外洩偵測的服務上線後，今年會陸續推出數個新功能，擴增來電辨識以外的防詐場景，有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長。公司持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，涵蓋金融科技以及企業防詐服務，成長動能可望逐步提升。

今年將更著重提升營運效率以提升整體獲利，目標獲利倍數成長。Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Whoscall 的MAU（月活躍用戶）增速相當健康，而且不僅限於持續深耕的泰國，在幾個亞洲國家也有不錯的進展。海外市場是長期成長的基礎，今年將更積極佈局，甚至歐美市場也在評估如何用有效率、合適的策略進攻。今年另一個重心是獲利成長，由於營運規模已達到損益兩平點，將更關注如何提升營運效率以放大獲利，目標獲利倍數成長。

展望未來，今年三大產品線皆目標持續成長，而企業端服務有望成為今年成長最高的產品線，Gogolook希望跨入更多的企業防詐應用領域，積極拓展海外市場；數位廣告營收與訂閱制（SaaS）為主的信任雲服務營收主要來自Whoscall，受惠於Whoscall用戶數持續成長；將持續推進與國際組織、亞洲各國政府和大型企業的合作，以及陸續推出新服務，期待訂閱用戶數在下半年加速提升。以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務，持續透過多元渠道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度。

Whoscall 營收

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